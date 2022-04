Juan Serrano: "En Unicorn Content ofrecemos los mejores contenidos desde la honestidad y la innovación"

La invasión rusa en territorio ucraniano durante la madrugada del 24 de febrero se tradujo en el inminente inicio de una guerra en Europa. Nuestra pequeña pantalla tuvo que adaptarse para informar de cada una de las últimas horas. Juan Serrano, director de programas y productor ejecutivo de Unicorn Content, habla con FormulaTV para contarnos cómo se está viviendo un momento tan convulso como este.

Cabe destacar que espacios diarios como 'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía', '120 minutos' y Cuatro al día, así como el semanal 'En el punto de mira', se volcaron con el conflicto bélico desde las pantallas de Mediaset España y Telemadrid. Juan Serrano hace balance de las decisiones tomadas, responde a la polémica comparativa entre el bombardeo de Guernica y la guerra, así como a la retirada de 'Ucrania: esto no se podrá olvidar'.

Juan Serrano

Lo primero, nos gustaría conocer tus funciones en Unicorn Content, así como las difíciles decisiones que han debido tomarse ante el inicio de la guerra de Ucrania...

El resumen de mis funciones es que todo vaya bien: contenidos, equipos, presupuesto y audiencias. Intentamos -junto con Xelo Montesinos, que además de mi jefa, y CEO de la compañía, es coproductora ejecutiva conmigo en casi todos los programas- ofrecer los mejores contenidos, desde la honestidad en el fondo y la innovación en las formas, con los equipos más solventes y versátiles de la televisión, persiguiendo los mejores resultados dentro del presupuesto que manejamos.

El inicio de la invasión rusa hizo que todas las noticias pasasen a un segundo plano

¿Cómo se vivió la madrugada del 24 de febrero en las redacciones, teniendo en cuenta que la invasión ya era una realidad?

El inicio de la invasión rusa hizo que todas las noticias pasasen a un segundo plano. Y no solo por una decisión profesional. Personalmente, transmitir y denunciar una injusticia es una forma de desplegar tus propias armas como periodista: datos, preguntas, imágenes, reportajes, directos, equipos y presentadores. Sientes que ayudas a detener tremenda barbarie, aunque estés en un plató a miles de kilómetros del frente.

Esa misma mañana, las caras de Ana Terradillos, Patricia Pardo, Joaquín Prat y Sonsoles Ónega mostraban mucha preocupación, igual que ocurrió en el caso de ... ¿Cuáles fueron las indicaciones que se dieron a las presentadoras para informar rigurosamente sobre este conflicto?

Informad como periodistas y sentid como personas. Las presentadoras y presentadores que están al frente de los programas que hacemos en Unicorn cuentan con ese lado humano que permite empatizar con las personas que sufren directamente el conflicto y las injusticias. Y pocas veces hay que darles esa indicación. Nacieron así, son grandes comunicadores por eso están donde están.

¿Qué parámetros se siguen diariamente a la hora de informar? Con esto me refiero a las prioridades, las pautas que seguís a la hora de dar voz a los protagonistas del conflicto, imágenes que ilustren las piezas...

¿De qué habla España? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? No hay nada mejor que hacerse esa pregunta para acertar en las prioridades y las pautas. Y en el caso de los programas de tarde, 'Cuatro al día' y ahora también 'Ya son las ocho': ¿de qué hablará España mañana?

Juan Serrano

¿Cuáles son los filtros diarios que se utilizan para cerciorarse de la veracidad de las informaciones?

Los filtros son la confirmación constante de las informaciones e imágenes que transmitimos y la confianza en la gran red de testigos directos, informantes y periodistas sobre el terreno que colaboran diariamente con nosotros. Son periodistas y reporteros de demostrada valía profesional que saben recoger la noticia, contrastarla y comunicarla.

Muchas personas veían como algo impensable que se diese un conflicto armado en nuestro continente y en pleno siglo XXI. Vivir esta guerra es algo completamente nuevo y de una manera muy diferente. Ahora, conocemos la barbarie en directo, nos presentáis a víctimas in situ... ¿Cómo está siendo informar en la era digital, teniendo en cuenta que todo esto parecía formar parte del mundo analógico?

Está siendo la primera guerra retransmitida por redes sociales, con el doble y antagónico poder que tienen: se despliega una cobertura masiva de la guerra, pero, si se quiere, con una capacidad brutal de desinformar. Y no solo es un reto separar el polvo de la paja, también asumir que tienes en tu propio teléfono la publicación de una ucraniana que hasta hace nada era como tú y ahora empuña un arma o duerme refugiada en el metro de Kiev. Eso no solo pone el horror en la palma de tu mano, sino que también pone tu mente en tiempo real bajo las bombas. Esta guerra será un antes y un después en el periodismo, como lo fue la cobertura por primera vez en directo de la Guerra del Golfo.

No te olvidas de que hay una guerra en Europa

Un asunto tan relevante como este le ha quitado buena parte del espacio diario a otros temas de la actualidad, sobre todo en las mañanas. ¿De qué manera se intentó solventar?

Parece difícil hacer una escaleta de televisión, pero se puede ordenar un poco como la mente humana. No te olvidas de que hay una guerra en Europa, en cualquier momento te viene al pensamiento, pero, mientras tanto, tienes que bajar a comprar el pan o a echar gasolina. Y encima te das cuenta de que la guerra ha disparado sus precios. Sin olvidar, conectando ideas... Así lo hemos solventado.

Juan Serrano

Mediaset confió en Unicorn para la producción de 'Ucrania, esto no se podrá olvidar'... ¿Qué fue lo que falló y qué sensación quedó en todos los trabajadores al cancelarse una semana después de su estreno?

Quedó una sensación de trabajo bien hecho, de poner la televisión como altavoz de las víctimas. Dure lo que dure, eso nunca puede ser un fallo. Debimos estar esa semana y ahí estuvimos.

Con los periodistas desplegados en diferentes puntos de Ucrania, ¿cuáles son las medidas que se llevan a cabo desde Unicorn para garantizar su integridad?

Desde Unicorn no hemos enviado a ningún equipo dentro de Ucrania. Y, en todo momento, priorizamos la seguridad de las personas que desde allí colaboran con nosotros por encima de cualquier otro aspecto de carácter informativo.

Aunque hay límites que no se deben cruzar, no nos gustan los vetos

Es cierto que las productoras no se hacen responsables de las opiniones de sus colaboradores... Sin embargo, las palabras de María Jamardo han levantado un gran revuelo, provocando críticas incluso desde formatos de Mediaset. ¿Se volverá a contar con ella en las tertulias o la disculpa de Sonsoles Ónega es suficiente?

Aunque hay límites que no se deben cruzar, no nos gustan los vetos. Sonsoles pidió disculpas en nombre de todo el equipo por no marcar ese limite en directo. Somos la productora con más horas de actualidad en directo de España y a veces se pueden cometer errores. Tan importantes son las disculpas como trabajar para que no vuelva a ocurrir. En ello estamos.

Hemos visto las lágrimas de Sol Macaluso en 'El programa de Ana Rosa' después de todo lo vivido en Ucrania. ¿Se ha planteado en algún momento poner en marcha un programa especial de agradecimiento a todos los reporteros enviados al frente?

No es mala idea. Pero el agradecimiento a su labor se hace diariamente en todos los programas cada vez que conectamos con ellos, y la audiencia los sigue, ese es el gran reconocimiento a su trabajo.

Juan Serrano

¿De qué manera surgió la idea de reinventar 'En el punto de mira' para que abriese una ventana en directo y estar así pegados a las últimas horas?

Llevar 'En el punto de mira' al directo en alguna ocasión excepcional era algo que siempre tuvimos en la cabeza. Y lo llevamos a cabo cuando el volcán de La Palma entró en erupción y, además, con una fórmula innovadora: con un directo casi constante de un reportero a otro, con cámaras de visión nocturna, sin plató y solo con el apoyo de unos expertos en un control de realización. Cuando Rusia invadió Ucrania fue fácil recordar el experimento televisivo realizado durante la erupción del volcán e intentar hacerlo de nuevo.

¿Qué diferencias existen en el trato de este tipo de conflictos en función de la cadena de televisión? Con esto me refiero a los parámetros de Telemadrid y la importancia a ciertos asuntos en comparación a las exigencias de Mediaset España...

No hay grandes diferencias, porque las exigencias son del público más que de las cadenas. Y los contenidos varían en función del programa: si tiene un carácter más informativo o más de entretenimiento.

Sentimos que es un honor que Mediaset confíe en nosotros

Por otro lado, me gustaría saber cómo vive el equipo que Mediaset España haya confiado en Unicorn para ser los principales narradores de todo lo que ocurre en el este de Europa...

Sentimos que es un honor que Mediaset confíe en nosotros. Profesionalmente, es una tremenda responsabilidad que nos impulsa a hacerlo mejor cada día y, personalmente, es un reto diario llevar la producción ejecutiva de unos programas que narran la vida de tantas personas para hacerla llegar a tanto público. El pasado año, según el estudio publicado en Geca, Unicorn Content produjo más de 3.000 horas de televisión. Cuando lo piensas así, da un poco de vértigo pero, al tiempo, mucho orgullo pertenecer a este equipo.

Mi sueño desde pequeño era presentar 'Informativos Telecinco', el camino aún no ha acabado

Por último, pero no menos importante, has recibido uno de los Premios Talento 2022 por tu labor detrás de las cámaras. ¿Cómo ha sido ese largo camino hacia el éxito y qué sentiste al tener entre manos este galardón?

Mi sueño desde pequeño era presentar 'Informativos Telecinco', así que el camino aún no ha acabado (risas). Ni siquiera se me ha hecho largo. Solo me he dedicado a trabajar con pasión y esa pasión me ha traído casi sin querer hasta donde estoy. Muy agradecido a todas las personas que me han enseñado, de las que he aprendido, antes incluso de salir de mi pueblo. El premio no solo es un regalo para mí, lo es también para todas ellas y para las que trabajan ahora conmigo. Nadie brilla si no alumbran las personas que te rodean. Cuando tenga el premio en las manos, supongo que sentiré cerca la sonrisa de mi padre, que se fue de este mundo viéndome como becario precisamente en 'Informativos Telecinco'.