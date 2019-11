Julianna Margulies y Corey Stoll fichan por la T3 de 'Billions'

'Billions' sumará a su reparto a dos actores de altura. Julianna Margulies y Corey Stoll tendrán un papel recurrente en la quinta temporada del drama de Showtime protagonizado por Paul Giamatti y Damian Lewis. Eso sí, para verlos habrá que esperar al menos hasta mediados de 2020, cuanto está previsto que la cadena de cable estrene la nueva tanda de episodios.

Julianna Margulies y Corey Stoll

Stoll ('The Strain') tendrá un arco de una temporada como un personaje llamado Michael Prince, un titán de los negocios que proviene de un pequeño pueblo de Indiana. Margulies ('The Good Wife'), por su parte, retomará su papel de Catherine Brant, una profesora de sociología de una universidad de élite y escritora de bestsellers.

A Margulies recientemente la hemos podido ver en la miniserie de National Geographic 'The Hot Zone', y sus últimos créditos incluyen series como 'Dietland' de AMC y el largometraje "The Upside". Sin embargo, la actriz aún no ha pasado por 'The Good Fight', el spin-off de 'The Good Wife', y, según las informaciones publicadas, es muy probable que no vaya a suceder jamás.

Stoll, por otro lado, apareció en la última temporada de 'The Deuce' en HBO y próximamente podremos verle en la película precuela de 'Los Soprano', "The Many Saints of Newark", y en la próxima serie de Ryan Murphy en Netflix, 'Ratched', una especie de precuela de "Alguien voló sobre el nido del cuco".

Una nueva alianza

En su cuarta temporada, 'Billions' nos mostró a Chuck Rhoades (Giamatti) y Bobby Axelrod (Lewis) formando una tenue pero efectiva alianza, junto con Wendy Rhoades (Maggie Siff), la consejera principal de ambos, para eliminar a sus rivales comunes, incluyendo a Grigor Andolov (John Malkovich), Taylor Mason (Asia Kate Dillon) Bryan Connerty (Toby Leonard Moore) y Jock Jeffcoat (Clancy Brown).