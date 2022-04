'Drag Race España' emitió en la noche del 10 de abril su tercer programa, en el que Samantha Ballentines fue la expulsada tras perder el lipsync contra Jota Carajota. Sin embargo, este no fue el momento más tenso que se vivió en el programa, puesto que un rifirrafe entre Juriji Der Klee y Marina se llevó la atención de todos los espectadores.

Estas dos, junto a Drag Sethlas y Onyx, estaban en el backstage tras haber sido las salvadas del programa, esperando a que el jurado emitiera su valoración sobre el resto de compañeras. Marina comenzó a explicar que no se siente conectada con algunas personas del concurso: "Yo no sé vosotras, pero pocas personas vienen y me preguntan: '¿qué tal estás?'". Al contrario de lo que esperaba, sus palabras provocaron un incómodo silencio.

Juriji Der Klee y Marina discuten en 'Drag Race España 2'

"Tuvimos una conversación el primer día, pero me has dejado de hablar prácticamente y solo me hablas para llamarme asquerosa o cosas negativas", se dirigía a Juriji. "Acabo de soltar que estoy aquí superrayada y nadie me pregunta". "Pues porque eres una pesada", soltaba Juriji ante la estupefacción de Sethlas y Onyx. "No me vengas de víctima porque no viene a cuento. Este monólogo de qué iba. [...] Estamos hasta el coño, ese es el problema. Tú me caes bien, pero hay momentos en los que hay que saber dosificar también un poquito".

"Tú vas comiendo la energía y el espacio. Luego además tirándote pedos todo el día y yo me tengo que aguantar esto y ser maja y guay", desvelaba Juriji. "A lo mejor no te hablo por cerda y por falsa porque luego además vas de víctima". Por su parte, Marina desistía de continuar con la polémica, ya que aseguraba que era "imposible tener una conversación con esta persona". En un intento por mediar, Onyx las emplazaba a hablar de todo esto en un momento en el que estuvieran más calmadas.

División en redes sociales

El momento del untucked entre Marina y Juriji fue de lo más comentado sobre el programa en redes sociales. Los espectadores de 'Drag Race España' se encontraban divididos ante lo ocurrido. Algunos de ellos alabaron el espectáculo dado por la afincada en Bruselas, ya que ayudó a dinamizar uno de los momentos que suelen ser más planos en el programa.

responsabilidad afectiva? juriji dijo egoísmo afectivo pic.twitter.com/f1O4YVAT7I — ? (@0nyrium) April 11, 2022

Marina: Tias siento que no conecto

Juriji: pic.twitter.com/n6ArbPC2fC — elkrispis?? (@elkrispis) April 11, 2022

es que es lo que intentamos promover siempre, la salud mental y el hablar de los problemas sin prejuicios para k luego juri le llame pesada y digais jajj dilo reinaa, girl cut the cameras — ????erato????? #TeamMarina (@uwwuxi) April 11, 2022

#DragRaceES me parece de tener poquita cabeza que en el mismo episodio en el que se habla de salud mental estéis aplaudiendo que Juriji haya tratado así a Marina cuando estaba abriéndose porque se siente mal. Las formas eran innecesarias, comentarios gratuitos. Unidireccional. — ?ö?????????????? 3 ???????????????? ???????? ???? ???????????????????????????????????????? (@Karmazul) April 11, 2022

Los insultos calmados, la sonrisa envenenada, la maravilla que nos brindó Juriji solo te la da una Márquez Piquer, una Velasco...estamos ante una diva. #DragRace3 pic.twitter.com/UIhKsVZafM — Lidia García ????the queer cañí bot???? (@thequeercanibot) April 11, 2022

Marina: estoy triste y nadie me escucha

Juriji: pic.twitter.com/Ov39eimeCc — ???????? (@rvbiari) April 10, 2022

Juriji guapisima cargando con este capitulo ella sola y encima le queda energia para decirle a la marina que se tira muchos pedos a lotta people would be scared here. — Macrofago(ta) (@GedeGonadas) April 10, 2022

Juriji: no te hablo por guarra y por falsa

Media España:#dragrace3 pic.twitter.com/EwiMacTSsc — Zamu ???????????????????????????????????????????????????????? (@nikitalaminaja) April 10, 2022

Pues Marina un poco cerda si es verdad pero Juriji ha sido innecesariamente cruel https://t.co/VNnhy4OmJN — Aeon ?????????? (@starryxchaos) April 10, 2022

Pero no todos los comentarios fueron favorables, puesto que otra parte de la audiencia criticó el modo en el que Juriji se dirigió a Marina cuando ella estaba intentando expresar sus sentimientos. La barcelonesa buscaba apoyo entre sus compañeras y lo que recibió a cambio fueron críticas. De este modo, muchos acusaron a Juriji de no tener responsabilidad afectiva y al programa de visibilizar estos ataques cuando poco antes se estaba dando voz a la salud mental.