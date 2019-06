'Kara Sevda (Amor eterno)' concluye con un emotivo y doloroso final que hace honor a su nombre

A finales de octubre, Divinity estrenó su primera apuesta turca tras el rotundo éxito que cosechó Nova, su principal competidora, con 'Fatmagül': 'Kara Sevda (Amor eterno)'. Una apuesta con la que la cadena de Mediaset mejoró notablemente sus datos de audiencia, hasta el punto de que la serie protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül logró otorgarle el liderazgo en muchas de sus emisiones.

Neslihan Atagül y Burak Özçivit, protagonistas de 'Kara Sevda (Amor eterno)'

Los buenos datos de 'Kara Sevda' en Divinity fueron la confirmación de que las producciones turcas podrían funcionar muy bien ante la audiencia española. Una puerta abierta para Mediaset por la que la compañía decidió apostar por otras ficciones turcas como 'Sühan: Venganza y amor', 'Stiletto Vendetta', 'Erkenci Kus (Pájaro soñador)' y 'Kuzey Güney' para incluirlas en la parrilla de Divinity.

Tras casi doscientos episodios emitidos en Divinity, la historia de Nihan y Kemal ha llegado a su emotivo, doloroso y esperado final en la noche del viernes 21 de junio. Un largo recorrido cuyo episodio final ya comenzó con emoción y fuerza, en pleno secuestro de Nihan: el intento de asesinato de Emir, responsable de su desaparición, por parte de Zeynep. Por suerte, Kemal llegó a tiempo de detener a su hermana, evitando así que cometiera una locura y arruinase su vida por culpa del empresario.

El reencuentro de Nihan y Kemal

Kemal y Nihan se reencuentran en el final de 'Kara Sevda (Amor eterno)'

Emir cumplió su promesa y condujo a la policía hacia uno de los amigos de Kemal. Un movimiento por su parte por el que Soydere optó por liberar a Emir para que lo condujera hasta el lugar donde mantenían retenida a Nihan: una colina donde ataron a la protagonista a unas rocas, en un campo rodeado de minas y con una supuesta bomba con una cuenta atrás. Ante una situación tan delicada y peligrosa, y a pesar de las súplicas de Nihan, Kemal no dudó en acercarse a ella dispuesto a salvarla ante la amenaza de la bomba.

"Tú ya me has salvado", declaró una emocionada y asustada Nihan, tratando de alejarlo de ella. Unas palabras que no surtieron efecto, dado que Kemal se fue aproximando paso a paso mientras ambos se sumergían en la vida ideal que tendrían junto a su hija, después de que ambos salieran de allí. Unas esperanzas que se hicieron pedazos en cuanto Kemal pisó una de las minas enterradas.

La trampa de Emir

Nihan forcejea con Emir en el capítulo final de 'Kara Sevda (Amor eterno)'

Con Kemal atrapado por una de las minas, Emir hizo su aparición. Satisfecho porque su enemigo hubiera caído en la trampa, el empresario se acercó para desactivar la bomba, falsa situada junto a Nihan. Su único objetivo: acabar con Kemal para tener a su exmujer en sus manos. A pesar de su liberación, Nihan no dejó de forcejear con Emir, con el fin de alcanzar a Kemal y salvarlo de la mina o morir junto a él. Un movimiento por parte de la protagonista que acabó con su exmarido cayendo en la misma trampa que le había tendido a su enemigo y pisando una de las minas, mientras que Nihan quedó liberada y pudo avisar a la policía.

La decisión final de Kemal

Kemal retiene a Emir en el capítulo final de 'Kara Sevda (Amor eterno)'

A pesar de los esfuerzos del equipo de artificieros, la mala fortuna quiso que la mina sobre la que Kemal se encontrara fuera imposible de desactivar, incluso a pesar de su experiencia. Sin embargo, no ocurría lo mismo con la que Emir había pisado: uno de los agentes logró desactivarla, ante la impotencia de Kemal y la creciente desesperación de Nihan, cuyo único deseo era que el padre de su hija fuera salvado por los artificieros. Una misión imposible que, sin embargo, no hundió a Kemal: ante la posibilidad de que Emir sobreviviera, el protagonista aferró a su enemigo, dispuesto a provocar que muriera con él.

"Salvaré a Nihan y Deniz de ti. Y será para siempre", prometió Kemal, desatando con su decisión un momento cargado de emotividad ante la desesperación de Nihan, mientras que Emir se mostró sorprendido ante la inesperada decisión de su enemigo. Un momento que Kemal, consciente de su inminente muerte, no desaprovechó para despedirse de su mujer y madre de su hija, destrozada ante la idea de perderlo. Algo que, por desgracia, acabó ocurriendo y que, en su desarrollo, terminó también con la vida de su exmarido.

Un amor eterno

Nihan junto a su hija Deniz y Kemal en el capítulo final de 'Kara Sevda (Amor eterno)'

El capítulo final de 'Kara Sevda (Amor eterno)' concluye con una Nihan destrozada tras perder al amor de su vida. Un hombre que había demostrado con creces lo mucho que la quería y que, en su despedida, le indicó que recurriera a una carta que él mismo había escrito. Kemal dejaba plasmado así lo mucho que quería a Nihan y lo feliz que era por estar tanto con ella como con su hija en común, en un texto que, esperaba, le sirviera a Nihan en los momentos difíciles.

"Cuando hayas perdido la esperanza, leéla", le instó Kemal, antes de morir, en un momento en el que no dejó de recordarle a Nihan que viviera por su hija Deniz. Un deseo que la protagonista acabó cumpliendo, dado que podemos el episodio concluye con un salto temporal, cuatro años después de la tragedia, en el que podemos ver a madre e hija rodeadas de sus seres queridos y con el recuerdo del amor eterno de Kemal muy presente.