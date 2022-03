Cada día se van descubriendo nuevos detalles de la "Operación Deluxe", rebautizada como "Operación Luna", que salpica a 140 famosos que habrían sido espiados por Ángel Jesús Fernández Hita, un agente de policía retirado. Este, presuntamente, le habría cedido información personal a Gustavo González, persona que la habría utilizado para sus labores de investigación en 'Sálvame'.

Gustavo González, en 'Sálvame'

Hita ha reconocido haber caído en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos: "Claro que lo asumo, no soy tonto", afirma en declaraciones a El Confidencial. "Que sí. ¿Que he hecho una cosa mal? Yo lo asumo, por supuesto que lo asumo, claro que lo asumo. ¿Me entiendes? Pero de ahí a lo que han dicho de que si es una mafia y tal... Mira, yo (en) lo que haya hecho la tele, ahí no me meto porque no lo sé". El expolicía, que está siendo investigado por Asuntos Internos, ha confirmado que mantiene con Gustavo González una muy buena relación, pues es amigo de su padre.

"Se los he dado. No lo voy a negar porque él me pedía ciertos favores y yo se los decía", explicaba Hita, quien ejemplificaba que uno de los datos más comunes era la dirección de famosos. No obstante, también añade que mucha de esa información era utilizada para evitar estafas: "Hay personas que se han salvado de estafas precisamente por esa amistad [...]. Yo cogía esa información y verificaba si era buena o mala". Siguiendo con la línea de personas a las que le ha servido su ayuda, Hita ha hablado del vínculo que lo unía a Mila Ximénez y Kiko Hernández.

Sus relaciones con el universo 'Sálvame'

Gustavo González era la única persona a la que le ha entregado información, según él mismo revela, dejando claro que no ha recibido nunca dinero a modo de contraprestación. Esto ya se incluía en el sumario policial, donde tampoco se contemplaba la extorsión. "Me han llegado a ofrecer dinero algunos, que no voy a decir nombres, por supuesto, y muchas veces se ha acabado la poca amistad que había", aclara.

Mila Ximénez y Kiko Hernándes

Así pues, la relación que mantenía con otros personajes del formato de La Fábrica de la Tele no era tan profunda como con el paparazzi. "Con Mila tenía mucha amistad", mientras que con Hernández tenía "menos relación". "Ellos (Ximénez y Hernández) me pidieron ayuda por medio de Gustavo, por un tío que les estaba molestando y tal, que les mandaba fotos", comparte. "Dije: 'Mira, yo creo que debes hacer esto, esto y esto'. Y ya está, lo hicieron y salió. Por ahí está la denuncia". Esta persona acosaba a ambos colaboradores. "El hombre (Kiko Hernández) estaba asustado, estaba preocupado, porque el tío este parece ser que se presentó un día en la tele".

Cuestionando a Asuntos Internos

Como ya hemos mencionado, Asuntos Internos se encuentra investigando lo ocurrido. Precisamente para ellos, Hita tiene también palabras: "Estos señores creyeron que estaban ante la mafia siciliana o algo así, y de pronto hicieron sus poquitas investigaciones y, bueno, tiraron del hilo y cuando vieron la verdad de todo, se quedaron un poco colgados de la brocha, como se suele decir. Porque yo de todas las informaciones que yo me enteraba de ellos y tal, esas informaciones también las contrastaba, y ahí es que se ha juntado un lío que no veas".