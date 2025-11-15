Kiko Rivera estalla contra Lydia Lozano en '¡De viernes!': "No te perdono"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Kiko Rivera acudió al plató de '¡De viernes!' después de la emisión de su entrevista con Santi Acosta, en la que se sinceró por completo respecto a su separación con Irene Rosales, con la que llevaba más de 11 años. Allí el DJ se sinceró sobre aquellas cosas que había dicho Lydia Lozano, colaboradora habitual del programa, que no le habían gustado.

"Lo primero que quiero decir, con toda la tranquilidad y todo el respeto del mundo, a la señora Lydia Lozano es que considero que la gente tiene muy claro qué hacer con mi vida, pero creo que no tiene muy claro qué hacer con la suya. Yo creo que he hablado muy respetuosamente de Irene, ella es la madre de mis hijos. No he dicho nada que le pueda molestar porque si no me lo hubiese dicho", iniciaba el hijo de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera atacando a Lydia Lozano en '¡De viernes!'

"A mí me interesa lo que diga ella, no lo que piense el resto de personas. Se me ha dicho que soy 'poco caballero'. He hablado bien de Irene porque se lo merece, porque es una persona de diez, es una excelente madre, una excelente persona y sí, me molestaba su presencia y creo que era a ambos por igual", añadía. Frente a esto, Lydia Lozano se defendía: "Cuando te separas no dejas de hacer el amor la noche anterior, pasa un tiempo hasta que tú decides. Para mí, como ha hablado Irene de vuestra separación, me pareció que era innecesario decir 'me molestaba su presencia, no me gustaba ya como para dormir con ella', etc".

Lydia Lozano interviniendo en '¡De viernes!'

La conclusión del encontronazo entre Kiko Rivera y Lydia Lozano

"Perdóname" decía la colaboradora antes de ser interrumpida por el DJ:. "Es que yo tampoco te he hecho nada,que si habla así de bien de ti y después de todo lo que ha pasado, que tú reconoces que llega un momento en que es más madre que mujer, ¿por qué te molesta mi comentario? Además,", se defendía Lydia Lozano.

"Ni siquiera me molesta tu comentario, me da exactamente igual. Respeto tu opinión", decía Kiko Rivera antes de ser interrumpido con una pregunta de Lydia Lozano: "¿Y si te da exactamente igual por qué me dices 'no te perdono'?". "Porque no me apetece" soltaba el DJ, mientras que la colaboradora afirmaba que "le daba exactamente igual" su perdón. "Si te da igual, entonces cambia de tema", volvía a contraatacar el hijo de la famosa cantante.

Finalmente, Lydia Lozano sentenciaba su disputa afirmando que "el presentador ha retomado el tema y yo no me voy a quedar callada, como comprenderás". Tras esto, Beatriz Archidona intercedía para preguntar a Kiko Rivera qué era lo que le molestaba del tema: "Me molesta que parece ser que nunca está contenta con nada. Si digo algo mal es que es malo"