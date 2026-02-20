FormulaTV
'Killing Eve' vuelve con 'Honey', la precuela que ya ha desvelado su elenco

La coproducción entre BBC y ZDF también ha lanzado sus primeras imágenes oficiales.

©BBC
Por Alejandro RoderaPublicado: Viernes 20 Febrero 2026 16:56 (hace 3 horas)

'Killing Eve' resurgirá de sus cenizas. La ficción de espías, que despegó con la impronta de Phoebe Waller-Bridge, llegó a su fin en 2022 con su cuarta temporada y menos de un lustro después ofrecerá una nueva iteración: 'Honey'. No obstante, en esta ocasión no veremos ni a Eve ni a Villanelle, sino a Martha Scmitt, que, según apunta Deadline, es la versión joven de la veterana agente Carolyn Martens, interpretada por Fiona Shaw en la serie original.

Y es que la compañía detrás del proyecto, la BBC, aún no ha confirmado la conexión entre ambos proyectos, pero sí ha lanzado varias imágenes y ha detallado la composición del elenco de 'Honey', que estará ambientada en el Berlín Oriental de los años ochenta. El reparto está liderado por Ann Skelly, que ha contado con papeles destacados en 'Sandman', 'La casa Guinness' o 'The Nevers', y que ahora se mete en la piel de Schmitt.

Ann Skelly como Martha en &#39;Honey&#39;
Ann Skelly como Martha en 'Honey'
Nate Mann ('Los amos del aire') y Jannis Niewöhner ('New Look') completan el triángulo principal como Kurt Fischer y Friedrich Bauman, respectivamente. Rory Kinnear también tiene una incidencia clave al interpretar a Graham Anderson, mientras que Oliver Cudbill, July Namir, Julian Niedermeier, Sofia Oxenham y Daniel Zielinski rematan el plantel anunciado hasta el momento por parte de la corporación británica, que está desarrollando la ficción junto a la ZDF alemana.

En concreto, la ficción, que se está filmando en estos momentos y que recuperará el oscuro sentido del humor de su predecesora, transcurrirá en el año 1982. Es en ese momento cuando Martha, una joven de 24 años, se desempeña como agente encubierta del MI6 en un territorio hostil. Completamente rodeada de enemigos y complots, cruza su camino con el de Friedrich, un capo de la Stasi, y el de Kurt, un agente de la CIA. De este modo, la acción y la intriga irán de la mano de un trepidante romance producido por Sid Gentle Films, que ya se encargó de 'Killing Eve'.

Nate Mann en &#39;Honey&#39;
Nate Mann en 'Honey'

Equipo extraordinario

La serie de seis episodios promete ser uno de los platos fuertes de la BBC para el presente año, aunque está por ver cómo podremos acceder a ella desde España. Tras las cámaras se encuentran los directores Toby MacDonald ('Wild Cherry') y Michelle Savill ('Industry'), que trabajarán a partir del material proporcionado por la creadora Emma Moran, quien destacó en Disney+ con las dos temporadas de la peculiar 'Extraordinary'.

