'La isla de las tentaciones 9' revoluciona la luz de la tentación en su estreno tras el baile de Rodri

Por Julia Almazán Romero |

El regreso de 'La isla de las tentaciones' a Telecinco no podía haber comenzado con más intensidad. La primera noche en Villa Montaña se convirtió en una auténtica fiesta de inauguración en la que los solteros y las tentadoras no tardaron en romper el hielo con las parejas. Entre bailes, confidencias y un juego de la botella que encendió las primeras tentaciones, los chicos se dejaron llevar sin se conscientes de las consecuencias.

Aunque todos participaron en los juegos, fue Rodri quien acabó siendo el protagonista absoluto de la noche. El concursante disfrutaba de un momento muy cómplice con la tentadora Olatz, con quien bailó de forma muy cercana hasta que, consciente de los límites que había marcado su pareja, intentó alejarse. Sin embargo, un gesto de complicidad, una mirada cargada de tensión y una sonrisa pícara, fueron suficientes para que se encendiera la primera luz de la tentación, pues era uno de los límites marcados por su chica.

Helena descubre que Rodri ha encendido la luz de la tentación en 'La isla de las tentaciones 9'

En la otra villa, el ambiente cambió por completo. Las chicas, que hasta entonces se divertían en Villa Playa, quedaron paralizadas al escuchar el temido sonido que marca la infidelidad o el incumplimiento de un límite. "Estoy temblando", reconocía Helena Arauz, visiblemente nerviosa, antes de que la pantalla se encendiera revelando la imagen de su novio. En ese instante, la joven se derrumbó: "Lo sabía, os lo he dicho, le conozco, es un rencoroso y sé que me la va a liar", confesó entre lágrimas, arropada por sus compañeras.

Darío con una de las solteras en 'La isla de las tentaciones 9'

Una nueva era de la tentación

Posteriormente, Sandra Barneda , testigo del momento, trató de calmarla, recordándole quey que la experiencia acababa de empezar. Pero para Helena, aquel primer golpe emocional fue devastador, al final, la luz de la tentación no solo simbolizaba una posible traición, sino también el comienzo de sus miedos e inseguridades más profundos dentro del concurso.

La gran novedad de esta novena edición ha sido precisamente que, por primera vez, las chicas han podido descubrir quién ha activado la primera luz de la tentación, un giro que ha multiplicado la tensión desde el primer minuto. El resultado no ha tardado en sentirse. La reacción de Helena, unida al impacto del resto de concursantes, ha marcado el tono de un estreno lleno de lágrimas, rabia y una sensación de vulnerabilidad que promete una temporada repleta de emociones. De hecho, la luz volvió a sonar en la villa de las chicas, por lo que el reencuentro entre las parejas será muy potente.