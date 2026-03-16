'La promesa' le enviará una carta real a Curro y pondrá contra las cuerdas a Leocadia

La promesa
El Barón de Bermejo se ha reído públicamente de Curro en el balneario por ser un bastardo. Para tratar de paliar la situación, le han pedido que se reúna con ellos. Mientras tanto, Ricardo y Santos han enterrado a Ana en 'La promesa', pero cuando Pía se ha ofrecido a acompañarlos, el que fuera mayordomo se ha negado en rotundo. Martina ha desoído las advertencias de Alonso y Leocadia y ha invitado a la presidenta del Patronato a ver el refugio.
Carlo le ha pedido ayuda a Manuel sin que María supiera nada. El heredero le ha entregado un sobre que podría contener dinero, gesto que Santos ha captado. Y siguiendo con Manuel, su tensión hacia Ciro ha ido en aumento después de una nueva discusión sobre Julieta. Por otro lado, Leocadia le ha pedido explicaciones a Cristóbal por su beso con Teresa, pero este ha asegurado que todo es una farsa para que Ángela no sospeche de ellos.
En el episodio 795 de 'La promesa', que se emite el martes 17 de marzo en La 1, la serie producida por Bambú pondrá fin a los rumores sobre el matrimonio de Teresa cuando esta le cuente al servicio que Marcelo es realmente su hermano. Por su parte, Santos se abrirá con Petra, a quien le revelará que está dolido porque nadie acudió al funeral de su madre.
Martina regresará desolada del refugio, ya que la presidenta del Patronato se burlará tanto de ella como de su propuesta. En cuanto a Ciro, abroncará públicamente a Julieta, y Lorenzo avivará su llama al animarlo a ser más autoritario. Para terminar, Curro recibirá una carta de la Casa Real que confirma que han recibido su solicitud para restituir su título. No obstante, el joven no envió esa petición nunca.