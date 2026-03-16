ADELANTO 17 DE MARZO

'La promesa' le enviará una carta real a Curro y pondrá contra las cuerdas a Leocadia

Teresa contará la verdad sobre su falso matrimonio y Santos estará dolido tras el funeral de su madre.

Por RedacciónPublicado: Lunes 16 Marzo 2026 18:17 (hace 6 horas)

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,8

1 crítica

Popularidad: #18 de 3.712 Ranking La promesa

El Barón de Bermejo se ha reído públicamente de Curro en el balneario por ser un bastardo. Para tratar de paliar la situación, le han pedido que se reúna con ellos. Mientras tanto, Ricardo y Santos han enterrado a Ana en 'La promesa', pero cuando Pía se ha ofrecido a acompañarlos, el que fuera mayordomo se ha negado en rotundo. Martina ha desoído las advertencias de Alonso y Leocadia y ha invitado a la presidenta del Patronato a ver el refugio.

Carlo le ha pedido ayuda a Manuel sin que María supiera nada. El heredero le ha entregado un sobre que podría contener dinero, gesto que Santos ha captado. Y siguiendo con Manuel, su tensión hacia Ciro ha ido en aumento después de una nueva discusión sobre Julieta. Por otro lado, Leocadia le ha pedido explicaciones a Cristóbal por su beso con Teresa, pero este ha asegurado que todo es una farsa para que Ángela no sospeche de ellos.

Teresa le contará a sus compañeros su verdadera relación con Marcelo en 'La promesa'

En el episodio 795 de 'La promesa', que se emite el martes 17 de marzo en La 1, la serie producida por Bambú pondrá fin a los rumores sobre el matrimonio de Teresa cuando esta le cuente al servicio que Marcelo es realmente su hermano. Por su parte, Santos se abrirá con Petra, a quien le revelará que está dolido porque nadie acudió al funeral de su madre.

El Barón de Bermejo se reunirá después de la humillación a Curro y será en ese momento cuando Ángela descubra que el noble conocía a Leocadia y a un sirviente llamado Cristóbal de la casa de un amigo común. Esto llevará a la joven a que sus sospechas sobre el mayordomo crezcan, de modo que nada más llegar a palacio se enfrentará a su madre.

Cristóbal, Alonso y Lorenzo en 'La promesa'

Martina regresará desolada del refugio, ya que la presidenta del Patronato se burlará tanto de ella como de su propuesta. En cuanto a Ciro, abroncará públicamente a Julieta, y Lorenzo avivará su llama al animarlo a ser más autoritario. Para terminar, Curro recibirá una carta de la Casa Real que confirma que han recibido su solicitud para restituir su título. No obstante, el joven no envió esa petición nunca.

