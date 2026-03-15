Por Redacción |

En el capítulo del viernes de 'La promesa', donde Leocadia pilló a Teresa y a Cristóbal besándose, ella reaccionó de forma desmesurada, pidiéndole a Alonso que los despida. Mientras tanto, Teresa decidió confiar en Pía y le confesó el gran secreto que había estado ocultando: en realidad no estaba casada y Marcelo no era su marido, sino su hermano.

Por otro lado, Santos reunió al servicio para comunicarles que la Guardia Civil había confirmado que su madre había muerto asesinada durante un robo. La presentación de Martina emocionó profundamente a Adriano y a Vera, quienes la animaron a no hacer caso a las críticas de Jacobo. Al mismo tiempo, mientras Curro y Ángela disfrutaban de unos días en el balneario, Manuel y Ciro protagonizaron un fuerte enfrentamiento a causa de Julieta y del propio Curro.

Las cocineras escuchan a Teresa en 'La promesa'

En otro momento, Samuel trató de tranquilizar a Carlo confesándole que en el pasado había estado enamorado de María, con la intención de disipar sus celos hacia la relación y la complicidad del cura con la sirvienta. Finalmente, de manera inesperada, Ricardo volvió al palacio y vivió un emotivo reencuentro con su hijo Santos.

¿Qué pasará mañana?

El Barón de Bermejo hablando con Curro en 'La promesa'

Ya en el episodio del lunes 16 de marzo, la ficción producida por Bambú y emitida en La 1 mostrará cómo el Barón de Bermejo humillará a Curro en el balneario por su condición de bastardo. Sin embargo, tras ese duro momento,

Mientras tanto, en la zona de servicio, Ricardo y Santos darán sepultura a Ana en un momento cargado de emoción. Durante ese trance, el antiguo mayordomo rechazará con frialdad la propuesta de Pía de acompañarlos. Al mismo tiempo, Carlo buscará la ayuda de Manuel a espaldas de María, y este le entregará discretamente un sobre, cuyo contenido podría ser dinero. Nada de esto pasará desapercibido para Santos, que observará la escena con atención.

Por otro lado, Leocadia encarará a Cristóbal tras descubrir su beso con Teresa, y él se justificará asegurando que ese supuesto romance no es más que una farsa para desviar las sospechas de Ángela. Pese a las advertencias de Alonso y de la señora de Figueroa, Martina decidirá seguir adelante con su plan e invitará a la presidenta del Patronato a conocer el refugio. Mientras tanto, la tensión entre Manuel y Ciro irá en aumento después de una nueva discusión provocada por Julieta.