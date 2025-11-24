FormulaTV
'La promesa' enfrentará a Curro y Lorenzo en un capítulo especial con ellos como únicos protagonistas

Xavi Lock y Guillermo Serrano son los únicos actores que aparecen en el episodio del 26 de noviembre.

Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Lunes 24 Noviembre 2025 15:19 (hace 6 horas)

Desde hace varios meses se lleva fraguando el conflicto entre Curro y Lorenzo en 'La promesa'. El interés del capitán por casarse con Ángela a toda costa lo llevó incluso a secuestrarla con tal de poder chantajear a Leocadia. Por más que han tratado de paralizar esa boda, la marcha de Beltrán ha acabado por condenar el destino de la joven.

El anuncio del enlace entre Ángela y Lorenzo ya es oficial, pero Curro no está dispuesto a permitirlo, especialmente después de que el capitán lo humillara. La furia se apoderará del lacayo hasta el punto de secuestrar al capitán De la Mata a punta de pistola y encerrarlo en la habitación secreta. Y todo esto se verá en un episodio especial el 26 de noviembre.

Vídeos FormulaTV

El capítulo 724 de 'La promesa', que mantendrá su emisión a las 18:35h, será un monográfico que analice la relación entre Lorenzo y Curro, por lo que únicamente estará protagonizado por Guillermo Serrano y Xavi Lock. Josep Cister firma el guion de una propuesta que se ha rodado en un único día y en un solo decorado. Este tuvo que cambiarse y adaptarse en directo a las necesidades técnicas que iba exigiendo la grabación.

Los dos personajes llegarán al límite en esta pelea por mantenerse con vida. Curro quiere saber toda la verdad del asesinato de Jana y del suicidio de su madre, por lo que no dudará en apuntar a Lorenzo con una pistola y cometer las acciones que sean necesarias para sonsacarle la verdad. Lorenzo no se dejará amilanar y se aprovechará de la bondad de Curro para llevarlo a su terreno. Sin embargo, el final de este secuestro promete tener unas consecuencias inesperadas.

¿Qué pasará próximamente?

La serie producida por RTVE y Studiocanal en colaboración con Bambú Producciones se encuentra cerca del final de su cuarta temporada. En los próximos capítulos, los seguidores de 'La promesa' verán cómo Carlo, el padre del hijo que espera María Fernández, llega al palacio. Al mismo tiempo, Teresa ejercerá con mano de hierro su nuevo puesto. Por otro lado, las dudas sobre Enora seguirán creciendo entre Toño y Manuel tras encontrar la carta que la vincula a don Lisandro.

