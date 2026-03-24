'La promesa' dará la noticia del emisario real y Leocadia confesará la verdad a Cristóbal

Por Redacción |

'La promesa' ha emitido el martes 24 de marzo su episodio número 800. En él, Martina ha llegado al Patronato y ha sido recibida con frialdad por doña Pilarcita. Justo cuando ha estado a punto de comenzar su exposición, han aparecido Adriano junto a Samuel, Petra y Simona para brindarle su apoyo. Animada por su presencia, ha dejado a un lado el texto preparado por Jacobo y ha decidido expresarse con sinceridad, compartiendo relatos conmovedores sobre el refugio.

En el palacio, Curro y Manuel se han mostrado inquietos ante la visita del emisario real, mientras Alonso ha intentado sin éxito que Leocadia se posicionara a favor de Curro. Por su parte, María Fernández, tras descubrir que Carlo le había pedido una casa a Manuel, lo ha enfrentado y le ha confesado que ya no se sentía segura a su lado.

La tensión entre Ciro y Julieta se ha mantenido, al mismo tiempo que la cercanía entre ella y Manuel ha ido en aumento. La familia Luján ha reaccionado negativamente al enterarse de que Martina había modificado el discurso, y Pía, mientras planchaba la ropa de Ricardo, ha encontrado en uno de sus bolsillos una octavilla del local donde había trabajado Ana.

Alonso, muy preocupado en 'La promesa'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio 801 del miércoles 25 de marzo, la serie diaria producida por Bambú mostrará la pelea de María Fernández y Carlo, que discutirán. Ella llegará a la conclusión de que él estará sacando partido de la generosidad del heredero del marquesado, lo que provocará un fuerte desacuerdo entre ambos.

Al mismo tiempo, Ángela continuará indagando sobre el pasado de su padre, cada vez más convencida de que su madre, Leocadia, no le estará diciendo toda la verdad. Finalmente, la señora de Figueroa terminará confesándole a Cristóbal que lo engañó haciéndole creer que era el padre de su hija para retenerlo a su lado, movida por sus sentimientos y por los celos que sentía hacia Teresa.

Por su parte, Martina tendrá que afrontar el enfado de Jacobo tras haber modificado su exposición, aunque contará con el respaldo de Adriano y del resto del servicio. Mientras tanto, Manuel valorará la posibilidad de asociarse con el Duque de Carril, una decisión que despertará la desconfianza de Alonso y provocará un enfrentamiento entre Ciro y Julieta.

Vera Asunción es Julieta en 'La promesa'

En otro frente, Cristóbal les comunicará a Ricardo y a Santos que las pesquisas sobre la muerte de Ana no estarán avanzando como esperaban, por lo que resolver el caso resultará cada vez más complicado. Finalmente, el emisario real llegará a La Promesa y Alonso, visiblemente alterado, saldrá a recibirlo sin saber qué noticias traerá consigo.