Por Redacción |

La semana ha arrancado fuerte en 'La promesa', pues Cristóbal, conmocionado, se negado a creer a Leocadia respecto a la mentira de su paternidad y la ha acusado de actuar por celos de Teresa. Mientras tanto, Alonso ha convencido a Ciro de que permita a Julieta trabajar para Manuel. Otra de las tramas ha sido la reconciliación entre María Fernández y Carlo con la condición de que él no vuelva a aprovecharse de la generosidad del heredero del marquesado. Sin embargo, Manuel le ha contado a la doncella que ya está buscándoles una casa a petición de Carlo, lo que la enfurece de nuevo.

Leocadia y Ángela también han hecho las paces. La señora ha insistido en seguir negando que Cristóbal sea el padre de Ángela y, además, le ha pedido que lo deje en paz. Teresa le ha confesado a Cristóbal el miedo que le tiene a la señora de Figueroa, mientras que Ricardo y Santos, por su parte, han fortalecido su relación padre-hijo.

Samuel, Simona y Adriano, escuchando la presentación de Martina en 'La promesa'

Por último, en la víspera de la presentación en el Patronato, Martina se ha mostrado completamente aterrada y Adriano le ha ofrecido su apoyo incondicional. Además, Alonso ha recibido una llamada de la Casa Real: enviarán un emisario a La Promesa para evaluar la restitución del título de Curro.

¿Qué pasará el martes?

Parte de los asistentes a la presentación de Martina en el Patronato, en el capítulo 800 de 'La promesa'

En el episodio 800 de la producción de Bambú, que se emitirá el martes 24 de marzo en la tarde de La 1, Martina llegará al Patronato y será recibida con hostilidad por Doña Pilarcita. Justopara apoyarla. Motivada, abandonará el discurso de Jacobo y hablará desde el corazón, contando historias emotivas del refugio. Terminará cediendo la palabra a sus acompañantes, quienes conmoverán a los asistentes con sus testimonios.

Por otro lado, En La Promesa, Curro y Manuel se preocuparán por la visita del emisario real. Alonso intentará, sin éxito, que Leocadia se posicione a favor de Curro. María Fernández, tras enterarse de que Carlo le pidió una casa a Manuel, lo confrontará y le dirá que ya no se siente segura a su lado...

La tensión entre Ciro y Julieta persistirá, mientras que la complicidad entre ella y Manuel no para de crecer. La familia Luján reaccionará muy mal al saber que Martina cambió el discurso. Pía, planchando la ropa de Ricardo, encontrará en su bolsillo una octavilla del "As de Copas", ¡el local donde trabajaba Ana!