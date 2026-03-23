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La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #4 de 3.712
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La semana ha arrancado fuerte en 'La promesa', pues Cristóbal, conmocionado, se negado a creer a Leocadia respecto a la mentira de su paternidad y la ha acusado de actuar por celos de Teresa. Mientras tanto, Alonso ha convencido a Ciro de que permita a Julieta trabajar para Manuel. Otra de las tramas ha sido la reconciliación entre María Fernández y Carlo con la condición de que él no vuelva a aprovecharse de la generosidad del heredero del marquesado. Sin embargo, Manuel le ha contado a la doncella que ya está buscándoles una casa a petición de Carlo, lo que la enfurece de nuevo.
Leocadia y Ángela también han hecho las paces. La señora ha insistido en seguir negando que Cristóbal sea el padre de Ángela y, además, le ha pedido que lo deje en paz. Teresa le ha confesado a Cristóbal el miedo que le tiene a la señora de Figueroa, mientras que Ricardo y Santos, por su parte, han fortalecido su relación padre-hijo.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Por último, en la víspera de la presentación en el Patronato, Martina se ha mostrado completamente aterrada y Adriano le ha ofrecido su apoyo incondicional. Además, Alonso ha recibido una llamada de la Casa Real: enviarán un emisario a La Promesa para evaluar la restitución del título de Curro.
¿Qué pasará el martes?
Por otro lado, En La Promesa, Curro y Manuel se preocuparán por la visita del emisario real. Alonso intentará, sin éxito, que Leocadia se posicione a favor de Curro. María Fernández, tras enterarse de que Carlo le pidió una casa a Manuel, lo confrontará y le dirá que ya no se siente segura a su lado...
La tensión entre Ciro y Julieta persistirá, mientras que la complicidad entre ella y Manuel no para de crecer. La familia Luján reaccionará muy mal al saber que Martina cambió el discurso. Pía, planchando la ropa de Ricardo, encontrará en su bolsillo una octavilla del "As de Copas", ¡el local donde trabajaba Ana!