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ADELANTO 23 DE MARZO

'La promesa' reconciliará a Carlo y María con una condición y recibirá una llamada de la Casa Real

Leocadia y Ángela harán las paces, aunque la señora seguirá negando la paternidad de Cristóbal.

'La promesa' reconciliará a Carlo y María con una condición y recibirá una llamada de la Casa Real
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 22 Marzo 2026 10:00 (hace 4 horas)

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La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,8

1 crítica

Popularidad: #1 de 3.712 Ranking La promesa

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  • 59

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

'La promesa' remató la semana con su episodio del viernes 20 de marzo, en el cual Leocadia increpó a Alonso por no informarla sobre la solicitud de restitución del título de Curro. El gran miedo de la señora era que un posible fracaso impactara en la reputación de Ángela, aunque la joven tenía otras preocupaciones, como, por ejemplo, revelar que había sido abofeteada por su madre, aunque ocultando las razones.

Avanzando en el drama sobre su pasado con Cristóbal, Leocadia se mostró furiosa una vez más y le llegó a decir al afectado que no es el padre de Ángela. En paralelo, Ciro se enfrentó a Manuel por contratar a Julieta, pero el heredero se expresó con firmeza y defendió la determinación de su asistente. A su vez, Julieta plantó cara a Leocadia, Alonso y Lorenzo para abogar por su independencia.

Carlo y María en &#39;La promesa&#39;
Carlo y María en 'La promesa'
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La relación entre María Fernández y Carlo se tensó un poco más cuando él explicó que ya se había gastado el dinero de Manuel, el cual había destinado en comprar medicinas para su hermano. Mientras tanto, Cristóbal se quejó a Alonso por la contratación de Ricardo, pero no recibió la respuesta que esperaba. En último lugar, los conflictos emergentes terminaron de estallar en una cena llena de reproches sobre el proyecto de Martina.

Ángela y Leocadia en &#39;La promesa&#39;
Ángela y Leocadia en 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo episodio de la producción de Bambú, que se emitirá el lunes 23 de marzo en la tarde de La 1, un conmocionado Cristóbal se negará a creer las últimas palabras de Leocadia sobre la paternidad de Ángela y la acusará de estar celosa de Teresa. No obstante, la señora de Figueroa le amenazará para que deje en paz a su hija. Con respecto a Ángela, la joven hará las paces con su madre, aunque esta seguirá negando el vínculo con Cristóbal. Asimismo, Teresa se expresará sobre Leocadia y dirá que le tiene miedo.

Alonso convencerá a Ciro de que permita a Julieta trabajar con Manuel, mientras que Martina se encontrará aterrada antes de la reunión con el Patronato y se refugiará en Adriano. Por su parte, María y Carlo se reconciliarán con una condición: él no debe volver a aprovecharse de la generosidad de Manuel. Sin embargo, el heredero le contará a la doncella que les está buscando una casa a petición del chico. Por último, Alonso recibirá una llamada de la Casa Real para informarle de que enviarán un emisario para evaluar la petición relativa a Curro.

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