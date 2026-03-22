Por Redacción |

'La promesa' remató la semana con su episodio del viernes 20 de marzo, en el cual Leocadia increpó a Alonso por no informarla sobre la solicitud de restitución del título de Curro. El gran miedo de la señora era que un posible fracaso impactara en la reputación de Ángela, aunque la joven tenía otras preocupaciones, como, por ejemplo, revelar que había sido abofeteada por su madre, aunque ocultando las razones.

Avanzando en el drama sobre su pasado con Cristóbal, Leocadia se mostró furiosa una vez más y le llegó a decir al afectado que no es el padre de Ángela. En paralelo, Ciro se enfrentó a Manuel por contratar a Julieta, pero el heredero se expresó con firmeza y defendió la determinación de su asistente. A su vez, Julieta plantó cara a Leocadia, Alonso y Lorenzo para abogar por su independencia.

Carlo y María en 'La promesa'

La relación entre María Fernández y Carlo se tensó un poco más cuando él explicó que ya se había gastado el dinero de Manuel, el cual había destinado en comprar medicinas para su hermano. Mientras tanto, Cristóbal se quejó a Alonso por la contratación de Ricardo, pero no recibió la respuesta que esperaba. En último lugar, los conflictos emergentes terminaron de estallar en una cena llena de reproches sobre el proyecto de Martina.

Ángela y Leocadia en 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo episodio de la producción de Bambú, que se emitirá el lunes 23 de marzo en la tarde de La 1,sobre la paternidad de Ángela y la acusará de estar celosa de Teresa. No obstante, la señora de Figueroa le amenazará para que deje en paz a su hija. Con respecto a Ángela,, aunque esta seguirá negando el vínculo con Cristóbal. Asimismo, Teresa se expresará sobre Leocadia y dirá que le tiene miedo.

Alonso convencerá a Ciro de que permita a Julieta trabajar con Manuel, mientras que Martina se encontrará aterrada antes de la reunión con el Patronato y se refugiará en Adriano. Por su parte, María y Carlo se reconciliarán con una condición: él no debe volver a aprovecharse de la generosidad de Manuel. Sin embargo, el heredero le contará a la doncella que les está buscando una casa a petición del chico. Por último, Alonso recibirá una llamada de la Casa Real para informarle de que enviarán un emisario para evaluar la petición relativa a Curro.