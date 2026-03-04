'La promesa' anunciará una muerte y Julieta discutirá con Ciro por su trato al servicio

Por Redacción | |

'La promesa' ha regresado este miércoles 4 de marzo tras su breve descanso del día anterior. La ficción de Bambú Producciones ha emitido el episodio 786, en el que Cristóbal se ha quedado perplejo al escuchar la pregunta de Ángela, ya que podría abrir la puerta a que toda la verdad salga a la luz. Por su parte, Martina se ha distanciado de Adriano para respetar su compromiso con Jacobo, que se ha renovado tras la decisión con respecto a Nueva York.

Además, Martina le ha explicado a Petra la idea que se le ha ocurrido para salvar el refugio, la cual pasaría por plantearle al Patronato que sean ellos quienes se encarguen de la financiación. Mientras tanto, Julieta no ha cejado en su empeño de adaptarse a la vida en el palacio, pero su buena sintonía con el servicio no ha terminado de convencer a unos suspicaces Lorenzo y Leocadia.

Curro en 'La promesa'

Tanto es así que ambos se han dedicado a malmeter acerca de la joven frente a su marido, abriendo una brecha entre Ciro y ella. En último lugar, Cristóbal ha sacudido la rutina de María y Carlo al dejarles claro que la boda debe celebrarse lo antes posible, aunque el shock ha sido aún mayor para Samuel, puesto que le han pedido que sea quien se encargue de oficiar el evento.

Martina en 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de 'La promesa', que se emitirá el jueves 5 de marzo en la tarde de La 1,. Además, pese a la evidente incomodidad exhibida por Samuel con respecto a unir a María y Carlo en matrimonio,. En otro orden de cosas, la Guardia Civil irrumpirá en el palacio para anunciar que la madre de Santos ha fallecido.

Martina saldrá de La Promesa para proseguir con sus gestiones del refugio, aunque Jacobo se mostrará en desacuerdo. Esto provocará que Lorenzo se burle de él por la nueva postura mostrada por Martina. A su vez, Julieta discutirá con Ciro por su cuestionable trato al servicio, mientras que Ángela apoyará a la joven en su causa. Por último, Curro charlará con Alonso sobre el pasado laboral de Cristóbal y decidirá recopilar información para entregársela a Ángela.