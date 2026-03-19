'La promesa' defenderá la independencia de Julieta y dará un giro a la paternidad de Cristóbal

Por Redacción |

Leocadia se ha encarado con Teresa en 'La promesa' y la ha llamado adúltera por el beso que se dio con Cristóbal. El ama de llaves ha tratado de defenderse contando que Marcelo no es su marido, pero la señora ha insistido en que si se vuelve a acercar a él la despedirá. Por otro lado, Manuel ha decidido acoger a Julieta para que sea la encargada de llevar las cuentas de su empresa.

Curro le ha desvelado a Ángela que fue Manuel el que envió la solicitud para restaurar su título y que Lorenzo ha descubierto que falsificó la carta para la timba. En este momento de confesiones, la joven le ha contado que su madre la abofeteó mientras discutían sobre la relación que mantenía con Cristóbal. Todo esto ha derivado en que Lorenzo, desoyendo la petición de Alonso, le ha revelado a Leocadia todo lo del título de Curro.

Leocadia, furiosa con Teresa por el beso con Cristóbal en 'La promesa'

Martina se encuentra muy desanimada después de hablar con Adriano y ha decidido darle un giro a su presentación y hacerla más técnica, tal y como le aconsejó Jacobo. Por otro lado, Manuel ha interceptado a Ricardo cuando este se despedía para marcharse y le ha ofrecido que sea su ayuda de cámara.

¿Qué pasará el viernes?

María Fernández le reprochará a Carlo haberse gastado el dinero de Manuel en 'La promesa'

En el episodio 798 de 'La promesa', que se emite el viernes 20 de marzo en La 1, la serie producida por Bambú recibirá la queja de Cristóbal a Alonso por la contratación de Ricardo. Sin embargo, el marqués le parará los pies., y es que la señora teme que un fracaso arrastre a Ángela. Furiosa por todo lo que está sucediendo,

Ciro se enfrentará a Manuel por haber contratado a Julieta, pero este defenderá que la joven quiera trabajar para él. En suma, Julieta plantará cara a Leocadia, Alonso y Lorenzo y afirmará su independencia. La relación de María Fernández y Carlo se volverá más tensa cuando él confiese que se gastó todo el dinero de Manuel en comprar medicinas para su hermano. Para terminar, la cena familiar supondrá la explosión de todas las tensiones con los reproches a Martina por su proyecto.