'La promesa' defenderá la independencia de Julieta y dará un giro a la paternidad de Cristóbal

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
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'La promesa', en imágenes 42 fotos
Leocadia se ha encarado con Teresa en 'La promesa' y la ha llamado adúltera por el beso que se dio con Cristóbal. El ama de llaves ha tratado de defenderse contando que Marcelo no es su marido, pero la señora ha insistido en que si se vuelve a acercar a él la despedirá. Por otro lado, Manuel ha decidido acoger a Julieta para que sea la encargada de llevar las cuentas de su empresa.
Curro le ha desvelado a Ángela que fue Manuel el que envió la solicitud para restaurar su título y que Lorenzo ha descubierto que falsificó la carta para la timba. En este momento de confesiones, la joven le ha contado que su madre la abofeteó mientras discutían sobre la relación que mantenía con Cristóbal. Todo esto ha derivado en que Lorenzo, desoyendo la petición de Alonso, le ha revelado a Leocadia todo lo del título de Curro.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Martina se encuentra muy desanimada después de hablar con Adriano y ha decidido darle un giro a su presentación y hacerla más técnica, tal y como le aconsejó Jacobo. Por otro lado, Manuel ha interceptado a Ricardo cuando este se despedía para marcharse y le ha ofrecido que sea su ayuda de cámara.
¿Qué pasará el viernes?
Ciro se enfrentará a Manuel por haber contratado a Julieta, pero este defenderá que la joven quiera trabajar para él. En suma, Julieta plantará cara a Leocadia, Alonso y Lorenzo y afirmará su independencia. La relación de María Fernández y Carlo se volverá más tensa cuando él confiese que se gastó todo el dinero de Manuel en comprar medicinas para su hermano. Para terminar, la cena familiar supondrá la explosión de todas las tensiones con los reproches a Martina por su proyecto.