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ADELANTO 20 DE MARZO

'La promesa' defenderá la independencia de Julieta y dará un giro a la paternidad de Cristóbal

Alonso parará a Cristóbal por su queja del fichaje de Ricardo y Carlo confesará que se ha gastado el dinero de Manuel.

'La promesa' defenderá la independencia de Julieta y dará un giro a la paternidad de Cristóbal
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Jueves 19 Marzo 2026 18:25 (hace 1 hora)

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La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,8

1 crítica

Popularidad: #2 de 3.712 Ranking La promesa

  • 97

  • 59

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

Leocadia se ha encarado con Teresa en 'La promesa' y la ha llamado adúltera por el beso que se dio con Cristóbal. El ama de llaves ha tratado de defenderse contando que Marcelo no es su marido, pero la señora ha insistido en que si se vuelve a acercar a él la despedirá. Por otro lado, Manuel ha decidido acoger a Julieta para que sea la encargada de llevar las cuentas de su empresa.

Curro le ha desvelado a Ángela que fue Manuel el que envió la solicitud para restaurar su título y que Lorenzo ha descubierto que falsificó la carta para la timba. En este momento de confesiones, la joven le ha contado que su madre la abofeteó mientras discutían sobre la relación que mantenía con Cristóbal. Todo esto ha derivado en que Lorenzo, desoyendo la petición de Alonso, le ha revelado a Leocadia todo lo del título de Curro.

Leocadia, furiosa con Teresa por el beso con Cristóbal en &#39;La promesa&#39;
Leocadia, furiosa con Teresa por el beso con Cristóbal en 'La promesa'
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Martina se encuentra muy desanimada después de hablar con Adriano y ha decidido darle un giro a su presentación y hacerla más técnica, tal y como le aconsejó Jacobo. Por otro lado, Manuel ha interceptado a Ricardo cuando este se despedía para marcharse y le ha ofrecido que sea su ayuda de cámara.

¿Qué pasará el viernes?

En el episodio 798 de 'La promesa', que se emite el viernes 20 de marzo en La 1, la serie producida por Bambú recibirá la queja de Cristóbal a Alonso por la contratación de Ricardo. Sin embargo, el marqués le parará los pies. También Alonso se verá increpado por Leocadia por el tema del título de Curro, y es que la señora teme que un fracaso arrastre a Ángela. Furiosa por todo lo que está sucediendo, Leocadia le contará a Cristóbal que él no es el padre de Ángela.

María Fernández le reprochará a Carlo haberse gastado el dinero de Manuel en &#39;La promesa&#39;
María Fernández le reprochará a Carlo haberse gastado el dinero de Manuel en 'La promesa'

Ciro se enfrentará a Manuel por haber contratado a Julieta, pero este defenderá que la joven quiera trabajar para él. En suma, Julieta plantará cara a Leocadia, Alonso y Lorenzo y afirmará su independencia. La relación de María Fernández y Carlo se volverá más tensa cuando él confiese que se gastó todo el dinero de Manuel en comprar medicinas para su hermano. Para terminar, la cena familiar supondrá la explosión de todas las tensiones con los reproches a Martina por su proyecto.

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