'La promesa' revelará la verdad sobre la carta de la Casa Real y enfrentará a María y Carlo

Por Redacción |

'La promesa' ha ofrecido su segunda entrega de la semana este martes 17 de marzo. El episodio en cuestión, el 795º de la serie diaria de La 1, ha reunido a Ángela con el barón de Bermejo. El noble le ha contado a la joven que en su momento conoció a Leocadia y a un sirviente llamado Cristóbal, lo cual ha reforzado las sospechas con respecto al mayordomo.

Esgrimiendo esa información, Ángela ha regresado al palacio para enfrentarse a su madre. Por su parte, Teresa ha intentado zanjar los rumores que la rodean al revelar a sus compañeros que Marcelo no es su marido, sino su hermano. En otro orden de cosas, Santos se ha sincerado con Petra acerca de su dolor tras la ausencia de apoyo en el entierro de su madre.

Martina y Jacobo en 'La promesa'

Martina ha vuelto totalmente desolada al sufrir el vapuleo de la presidenta del Patronato, quien se ha burlado descaradamente de ella y de su propuesta para el refugio. En paralelo, Ciro ha reprendido en público a Julieta y, lejos de pedirle que baje el tono, Lorenzo le ha animado a que sea aún más restrictivo. Por último, Curro ha recibido una carta de la Casa Real relacionada con la solicitud para restituir el título, aunque él ha afirmado que no tiene nada que ver con la petición.

María Fernández en 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo capítulo de la serie producida por Bambú, que se emitirá en la tarde del miércoles 18 de marzo,para que restituyeran a Curro como barón de Linaja, aunque firmó con su nombre para no ponerle en un compromiso. Después de la alerta Santos,, que confesará haber aceptado el dinero de Manuel.

Asimismo, Ángela se enfrentará a Leocadia por el tema de la paternidad de Cristóbal, pero la señora de Figueroa seguirá negando la evidencia y, contra las cuerdas por la situación, abofeteará a su hija. Martina se sentirá desmoralizada por el fracaso con el Patronato y aceptará el consejo de Jacobo de replantear la presentación del refugio. En último lugar, Manuel le ofrecerá un refugio en el hangar a Julieta.