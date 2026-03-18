'La promesa' postulará a Julieta como ayudante de Manuel y frenará la salida de Ricardo

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
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'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha emitido su episodio 796 este miércoles 18 de marzo. En esta entrega de la serie de Bambú Producciones, Manuel ha revelado que fue él quien se encargó de enviar a la Casa Real la solicitud para restituir el título de barón de Linaja de Curro. Sin embargo, lo hizo firmando con su propio nombre para no ponerle en un compromiso.
María Fernández se ha enfrentado a Carlo tras haber recibido una alerta de Santos y el joven le ha confesado que sí aceptó la oferta económica de Manuel. Mientras tanto, Ángela ha plantado cara a Leocadia con respecto a la paternidad de Cristóbal, pero la señora de Figueroa se ha enrocado y ha negado la acusación. Además, ha perdido la calma por completo y ha abofeteado a su hija.
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Martina ha perdido la motivación tras la fallida reunión con la responsable del Patronato, por lo que se ha abierto a recibir un consejo de Jacobo: debería reestructurar la presentación del refugio para poner el foco en los aspectos técnicos. En último lugar, Manuel ha movido ficha y le ha ofrecido a Julieta, asediada por la actitud de Ciro, un espacio de refugio en el hangar.
¿Qué pasará el jueves?
Lorenzo ignorará la petición de Alonso y le contará a Leocadia el asunto del título para despertar su indignación. Julieta se postulará como ayudante de Manuel para llevarle las cuentas de la empresa. Desanimada tras su charla con Adriano, Martina se decantará por modificar su presentación para hacerla más técnica. Por último, justo cuando Ricardo se despida de Pía y el resto del servicio, Manuel aparecerá para detenerle y hacerle una propuesta laboral.