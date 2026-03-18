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ADELANTO 19 DE MARZO

'La promesa' postulará a Julieta como ayudante de Manuel y frenará la salida de Ricardo

Leocadia se indignará al escuchar a Lorenzo y se enfrentará a Teresa por el beso con Cristóbal.

'La promesa' postulará a Julieta como ayudante de Manuel y frenará la salida de Ricardo
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 18 Marzo 2026 18:34 (hace 5 horas)

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La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,8

1 crítica

Popularidad: #2 de 3.712 Ranking La promesa

  • 97

  • 59

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

'La promesa' ha emitido su episodio 796 este miércoles 18 de marzo. En esta entrega de la serie de Bambú Producciones, Manuel ha revelado que fue él quien se encargó de enviar a la Casa Real la solicitud para restituir el título de barón de Linaja de Curro. Sin embargo, lo hizo firmando con su propio nombre para no ponerle en un compromiso.

María Fernández se ha enfrentado a Carlo tras haber recibido una alerta de Santos y el joven le ha confesado que sí aceptó la oferta económica de Manuel. Mientras tanto, Ángela ha plantado cara a Leocadia con respecto a la paternidad de Cristóbal, pero la señora de Figueroa se ha enrocado y ha negado la acusación. Además, ha perdido la calma por completo y ha abofeteado a su hija.

Leocadia en &#39;La promesa&#39;
Leocadia en 'La promesa'
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Martina ha perdido la motivación tras la fallida reunión con la responsable del Patronato, por lo que se ha abierto a recibir un consejo de Jacobo: debería reestructurar la presentación del refugio para poner el foco en los aspectos técnicos. En último lugar, Manuel ha movido ficha y le ha ofrecido a Julieta, asediada por la actitud de Ciro, un espacio de refugio en el hangar.

Ricardo y Manuel en &#39;La promesa&#39;
Ricardo y Manuel en 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que se emitirá el jueves 19 de marzo en la tarde de La 1, Leocadia se enfrentará a Teresa por el beso con Cristóbal y llegará a acusarla de adúltera. Ante esas palabras, el ama de llaves revelará que no está casada, puesto que Marcelo en realidad es su hermano. Aun así, Leocadia no dará su brazo a torcer y la amenazará con despedirla si se acerca a él. En paralelo, Ángela confesará que su madre la abofeteó por sus indagaciones sobre Cristóbal, mientras que Curro le contará a su amada que Manuel envió la solicitud a la Casa Real.

Lorenzo ignorará la petición de Alonso y le contará a Leocadia el asunto del título para despertar su indignación. Julieta se postulará como ayudante de Manuel para llevarle las cuentas de la empresa. Desanimada tras su charla con Adriano, Martina se decantará por modificar su presentación para hacerla más técnica. Por último, justo cuando Ricardo se despida de Pía y el resto del servicio, Manuel aparecerá para detenerle y hacerle una propuesta laboral.

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