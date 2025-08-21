FormulaTV
ADELANTO 22 DE AGOSTO

'La promesa' ocultará el romance de Ballesteros y Leocadia, y Pía dará explicaciones a Petra

Vera y Teresa se colarán en la biblioteca para intentar llamar por teléfono a la duquesa de Carril y Alonso intentará hacer entrar en razón a Catalina.

Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 21 Agosto 2025 18:29 (hace 5 horas)

'La promesa' vive la discusión más grande entre Manuel y Alonso, debido a los problemas con la empresa. El heredero sigue desconfiando de las intenciones de Leocadia y no quiere cederle el control. Sin embargo, le afecta aún más sus enfrentamientos con su padre, por lo que Enora le aconseja que se reconcilie con él.

Alonso se siente abatido ante tantos problema familiares y Martina, por su parte, no soporta ver el daño que está ocasionando su disputa con Catalina y sigue queriendo marcharse de La Promesa junto a Jacobo. Por otro lado, Curro y Ángela siguen celebrando la calma que les aporta la marcha de Lorenzo; mientras que Leocadia le oculta la propuesta de matrimonio que este le hizo antes de ser detenido.

La duquesa de Carril junto a Vera en el capítulo 659 de &#39;La promesa&#39;

La duquesa de Carril junto a Vera en el capítulo 659 de 'La promesa'

Vera recibe la visita de su madre y esta le confiesa que Federico no quiere acudir a visitarla. Sin embargo, Lope cree que la duquesa de Carril le ha mentido. Además, Toño abronca a Simona y Candela por hablar sobre su vida amorosa a escondidas de él y María, Teresa y Vera comentan todos los secretos del palacio. Por último, Cristóbal pilla a Pía rebuscando entre sus cosas, pero Petra consigue defenderla, aunque pidiéndole explicaciones.

¿Qué pasará el viernes?

En el capítulo 659 de 'La promesa', que se emitirá el viernes 22 de agosto, Pía le dará las explicaciones pertinentes a su ama de llaves sobre qué estaba haciendo en el despacho del mayordomo. Mientras tanto, Alonso intentará hacer entrar en razón a Catalina de que no puede cambiar el mundo de la noche a la mañana y Vera y Teresa se colarán en la biblioteca para intentar llamar por teléfono a la duquesa de Carril.

Pía conversando con Petra en el capítulo 659 de &#39;La promesa&#39;

Pía conversando con Petra en el capítulo 659 de 'La promesa'

Curro se dará cuenta de que a raíz de su búsqueda constante de justicia ha estado asumiendo una carga muy pesada. Por otro lado, Cristóbal organizará unos encuentros muy raros entre él y Ángela, lo cual llamará la atención de varias personas del servicio. Sin embargo, lo que nadie sabrá es que el verdadero motivo de este acercamiento es el romance oculto entre el mayordomo y Leocadia.

