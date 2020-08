'La que se avecina' no ha grabado dos finales: La verdad sobre el cierre de la temporada 12

La comunidad más conocida de la pequeña pantalla afronta una nueva etapa tras la duodécima temporada que los espectadores verán en unos meses. 'La que se avecina' sido renovada por una nueva tanda de episodios que tendrá importantes novedades, entre las que destaca un cambio de edificio. La serie abandonará Mirador de Montepinar y estrenará ubicación y personajes y es que tal y como avanzó Alberto Caballero, se mantendrán los personajes históricos de la misma pero se incorporarán también nuevas caras.

'La que se avecina'

Antes de conocer la noticia, el futuro de la serie estaba completamente en el aire e incluso algunos de sus actores afirmaron que se habían grabado dos finales distintos y no sabían cuál se emitiría. "Habíamos hablado muchísimo con Alberto durante tiempo y ya nos había apuntado un final parecido. Cuando nos llegó el final, había dos y todavía no sabemos cuál va a montar", explicó por ejemplo Jordi Sánchez. Pues bien, ahora el creador de la serie ha querido aclarar cómo será realmente la recta final de esta temporada 12 que se verá en unos meses en Amazon Prime Video y en Telecinco.

Este ha dejado claro que realmente no se han grabado dos finales, tal y como algunos intérpretes explican. En una entrevista a El País, este afirma que "realmente no hay dos. Hay un solo final y una secuencia que grabamos de coña, y que solo podremos enseñar cuando el final de la temporada 12 se emita en abierto. Pero creo que va a gustar". De esta forma, Caballero ha dejado claro que el final sí se ha tenido claro desde el primer momento y que la secuencia de la que los actores hablan es algo que ellos enseñarán una vez se vea el capítulo completo en Telecinco. Más allá de esto, el productor no ha dado más detalles sobre lo que se ha preparado.

Caballero: "Abandonar los platós ha sido una mudanza multiplicada por 20"

Paralelamente, este ha querido contar cómo ha sido el proceso de abandonar los platós en Moraleja de Enmedio (Madrid) en los que su productora Contubernio rodaba la serie hasta ahora. "Ha sido como una mudanza, pero multiplicada por veinte y en tiempo récord, porque teníamos fecha de salida de los platós y con la Covid-19 tuvimos que parar la producción como todo el mundo", ha explicado este, contando después que gracias al esfuerzo de su equipo, pudieron cumplir los tiempos sin problemas. "No sabíamos si íbamos a poder conseguirlo y al final casi nos han sobrado días", ha afirmado Caballero. Cabe destacar que una vez se concluyó el rodaje en los estudios, él y su equipo rodaron los exteriores que restaban después, finalizando la grabación de la temporada hace apenas unas semanas.

Satisfecho con el aterrizaje en Amazon

Este ha querido también hacer balance del aterrizaje de 'La que se avecina' en Amazon Prime Video ya que la plataforma ha estrenado en exclusiva la primera mitad de esta duodécima temporada. "Me gusta que la gente pueda ver 'La que se avecina' a la hora que quiera y sin anuncios", confiesa este, y es que Caballero cree que "la sensación es mejor, más parecida a cuando nosotros la vemos en montaje". Por ello está convencido que el hecho que para muchos fans sea la mejor temporada de todas tiene mucho que ver con esta nueva forma de visionado. "La sensación es mejor, más parecida a cuando nosotros la vemos en montaje (...) la temporada ya es de las favoritas de la gente, y creo que tiene mucho que ver que se haya estrenado en Amazon". En cuanto a su rendimiento una vez vuelva a Telecinco, este se muestra tranquilo y es que tal y como recuerda, "estrenamos 'El Pueblo' en Amazon y aun así luego en abierto ha sido la serie más vista".