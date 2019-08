Lauren Graham ficha por el drama musical 'Zoey's Extraordinary Playlist'

Más de cuatro años después del final de 'Parenthood', Lauren Graham regresa a NBC. La actriz de 'Las chicas Gilmore' se ha unido al reparto de 'Zoey's Extraordinary Playlist', el drama musical que la cadena tiene previsto estrenar durante la midseason de la temporada 2019-20.

Lauren Graham

Graham, que entra en la serie en sustitución de Carmen Cusack, interpretará a Joan, la jefa de la protagonista, Zoey (Jane Levy), en una empresa tecnológica. Éste supondrá el primer papel como regular en una serie de televisión tras el final de 'Parenthood' en enero de 2015 tras seis temporadas.

La actriz, sin embargo, no se ha quedado con los brazos cruzados. En 2016 retomó su papel como Lorelai Gilmore en la miniserie de Netflix 'Las 4 estaciones de las chicas Gilmore' y apareció como estrella invitada en varios episodios de la última temporada de 'Curb Your Enthusiasm'. Además, ha puesto voz a un personaje de la serie de animación de Disney Junior 'Vampirina' y ha publicado el libro "Talking as Fast as I Can: from Gilmore Girls to Gilmore Girls (and Everything in Between)".

Un formato innovador

'Zoey's Extraordinary Playlist', descrito como un drama musical innovador, narrará la historia de Zoey, una joven que de repente empieza a escuchar los pensamientos más íntimos de las personas que la rodean en forma de canciones y, a veces, con números musicales completos que sólo ella puede ver. Tras cuestionar su cordura, decide utilizar su nuevo "don" para ayudar a los demás e intentar entender mejor a las personas de su entorno.

Skylar Astin ('Crazy Ex-Girlfriend'), Alex Newell ('Glee'), Mary Steenburgen ('The Last Man on Earth'), Peter Gallagher ('Grace and Frankie'), John Clarence Stewart ('Dilema') y Andrew Leeds ('Barry') completan su reparto.