Un invitado recurrente de 'La revuelta' salta a Antena 3 con Sonsoles Ónega

Por Ricardo Cardona

El viernes 4 de abril, Diego González, el reconocido médico y ya invitado reconocido de 'La revuelta', el programa de David Broncano, sorprendía al pasarse a Atresmedia con una visita puntual al programa de 'Y ahora, Sonsoles', de Antena 3. El 'doctor milagro', como lo suelen llamar, ha revelado ante Sonsoles Ónega un logro que promete marcar un antes y un después en la medicina moderna.

El recibimiento de Ónega no escatimó en halagos al profesional: "Ante un doctor que salva vidas no me arrodillo porque tampoco... Pero me encanta". Y no es para menos, ya que el motivo de su visita era para revelar que Diego González ha llevado a cabo la primera cirugía transoceánica de la historia.

"Hace dos días operamos a un paciente: yo estaba en China y el paciente, en Bucarest. Lo hicimos con un robot de última generación; operó un administrador que estaba a 8.000 kilómetros. Fue la primera cirugía torácica transoceánica del mundo". Una intervención que él mismo definió como "el futuro de la medicina".

González, demostró una vez más su capacidad de estar en dos lugares a la vez, en esta ocasión en el quirófano y en el plató. Sonsoles Ónega confesó que el médico salió de quirófano exclusivamente para asistir al programa. La brevedad de su aparición en el espacio de Ónega se debía a que tenía que seguir operando a un paciente.

Su estrecha relación con la medicina

Inspirado desde que era un niño por su madre enfermera, el doctor González lleva años liderando una revolución médica. "Mi madre era enfermera y yo iba con ella al hospital y veía siempre que la gente entraba mal y salía bien. Eso me gustaba porque veía que podía ayudar a la gente. Me transmitió esa pasión por la medicina y desde pequeño tenía claro que quería ser médico y la cirugía era mi primera opción", recordaba González, que visitó a Broncano en septiembre de 2024 y realizó varias conexiones en directo con el programa de La 1 desde entonces.