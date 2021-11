'Socialité' desveló que una persona muy conocida estaba atravesando una terrible situación. Giovana González avanzaba que había podido intercambiar unas palabras con la afectada: "La noto desolada, muy nerviosa, rompió a llorar al instante". El problema de esta persona está relacionado con prisión, lo que inquietó a la presentadora del programa, Nuria Marín.

Lely Céspedes, en 'Sábado Deluxe'

La redactora del programa de Telecinco continuó dando detalles del asunto, asegurando que se enfrentaría a un momento complicado por un supuesto delito. Además, todo habría sucedido a consecuencia de una traición de su amiga. Pasados unos minutos, González reveló la identidad de dicha persona: Lely Céspedes. La exconcursante de 'Supervivientes', entre lágrimas, confesaba que está preocupada por la situación y por sus hijos: "Me he metido en un problema muy grande".

Céspedes, abatida, aseguraba que está desbordada y que no consigue tranquilizarse: "No puedo más, me quieren meter en la cárcel". Estas palabras suenan con fuerza por el llanto desconsolado de la exmodelo: "Levanto la cabeza del agujero, me echan tierra y me hundo". Además, no pudo evitar romperse al hablar de su mayor preocupación, sus cuatro hijos.

Acusada de un delito

Céspedes se lamentaba tras lo ocurrido, e incluso llegó a repetir varias veces que había sido víctima de un engaño: "Me culpan de una cosa que yo no he hecho. Me piden mucho tiempo de cárcel". Al parecer, confiar en una amiga le habría jugado una mala pasada, ya que se habían aprovechado de ella: "Por inocente, por ser buena, por sacar mi familia adelante". Al borde del ataque de nervios, ella misma pidió a la dirección del programa no desvelar el delito del que se la acusa ni los años de prisión que le piden, tal como informó la presentadora del programa.