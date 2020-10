La promesa de Marta antes de acostarse con Dani en 'La isla de las tentaciones': "No voy a tener remordimientos"

La noche del domingo 11 de octubre, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega, en la que chicos y chicas se enfrentaron a una nueva hoguera, donde la mayoría se llevaron una decepción con sus parejas, especialmente Melyssa Pinto. En el caso de Marta Peñate, al contrario que su compañera, se mostró aún más distante con respecto a su pareja, Lester Duque, tras ver imágenes de él con otras chicas.

Marta, atenta a las imágenes de Marta en 'La isla de las tentaciones'

"Lo he visto más suelto que gabete", opinó Marta, al recordar la anterior hoguera, tras lo cual vio a su pareja asegurando que era "supermimoso" y dando besos y abrazos, además de disfrutar pintando el cuerpo de Patricia, una de las solteras. "Hacía mucho tiempo que no me sentía yo", aseguraba Lester, quien destacó de su relación con la tentadora la "demasiada afinidad" que estaba surgiendo entre ellos. "Está suelto, a lo mejor yo también", valoró Marta, quien reconoció que "me parecería heavy" que Lester sintiera algo por Patricia porque "es una palabra muy fuerte".

"Que le pueda gustar y esté un poco calentorro, pues sí", opinó la participante, que insistió con que su pareja estaba más caliente "que un horno a doscientos grados. Lo que pasa es que como no se come un colín, no puede quitarse la calentura". "Está en ese momento de sacar lo mejor de él, de ser la bomba, tu príncipe azul. Después saldrá el sapo", aseguró Peñate quien añadió que Lester "todavía no ha hecho nada, pero cuando me vea, va a correr", haciendo referencia a los besos que había compartido ya con Dani. "Lo peor de todo es que veo imágenes suyas y cada vez siento menos", reconoció la participante.

Segundo edredoning de la edición

Marta y Dani durante su noche de sexo en 'La isla de las tentaciones'

A continuación, Marta pudo ver más imágenes de Lester junto a Patricia, a quien llegó a suplicar un beso que ella le negó porque "tienes novia", algo que no le frenó a la hora de besar a la soltera en las mejillas. "Qué patético. Por lo menos a mí me lo devolvieron", replicó Peñate, quien calificó el hecho de que Lester suplicara por un beso como algo de "friki, de arrastrado, de caracol". "Cuando lo vuelva a ver, le voy a dar un beso por pena", confesó Marta, quien reconoció que "no voy a tener remordimientos". "No me volver a levantar llorando o apenada. Apenada sí, porque pidió un beso y no se lo dieron", continuó la participante.

"Me siento bien porque con lo que he visto me demuestra qué tipo de persona es", concluyó Peñate, después de señalar que "me estaba dejando llevar, pero lo voy a hacer sin remordimiento". Unas palabras que Marta no tardó el poner a prueba, al acabar protagonizando la segunda sesión de edredoning de la edición, con Dani. "Poco a poco, se ha metido en el Edén conmigo. Yo soy Eva y él la manzana", relató Marta, quien explicó que la noche había comenzado con ambos "demasiado pegados", con "mucho tocamiento y mucho roce". "Ha ido más allá de lo que me habría gustado que fuera", reconoció la participante al recordar la noche de sexo que había pasado con el tentador.