Melyssa, hundida tras ver los besos de Tom y Sandra en 'La isla de las tentaciones': "Por favor, déjame irme"

La noche del domingo 11 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que las participantes se enfrentaron a una nueva hoguera. Después de que Melyssa Pinto fuera castigada en la anterior cita sin ver imágenes de Tom Brusse, tras su improvisada escapada a la villa de los chicos, la participante por fin pudo comprobar con sus propios ojos lo lejos que la relación entre él y Sandra había llegado en los últimos días, hasta el punto de que ambos protagonizaron la primera noche de sexo del programa. Aunque Pinto no llegó a ver esas imágenes, ya el simple hecho de ver a la pareja besándose supuso todo un shock para ella, hasta el punto que acabó derrumbándose ante Sandra Barneda y sus compañeras.

Melyssa, en shock tras ver a Tom y Sandra en 'La isla de las tentaciones'

"Espero, Melyssa, que tú no te vayas, porque hay que ser fuerte", la animó Mayka Rivera, después de la "fuga" de Patry Guimeras, mientras que Melodie Peñalver trató de consolarla señalando que "no has visto nada. No lo veas negativo, de verdad". Unas palabras que no sirvieron de nada para su compañera, quien antes de empezar confesó tener "miedo" y reconoció que "en las imágenes de mis compañeras lo he visto siempre muy cerca de Sandra". Tras ello, Melyssa pudo ver cómo Tom trataba de justificar su comportamiento con Sandra apuntando a los supuestos cuernos que su novia le había puesto antes del reality, algo que Pinto no dudó en aclarar.

"Me fui a Marruecos a vivir con él y después de dos meses, me fui a España porque pasaba el día sola. No me dio el lugar que necesitaba en ese momento", rememoró la participante, antes de confesar que "lo dejé. Me encontré con un chico con el que había tenido algo y nos besamos" y relatar cómo Tom "me pidió una segunda oportunidad". "Él decidió perdonarlo, me juró que no lo iba a contar, por mi padre, y lo ha hecho porque está completamente desatado. Sé que fue un fallo, porque una semana después no puedes dejar de querer. Y solo fue un beso", explicó Pinto, quien concluyó que "no estaba con él. No son cuernos". Una situación que, tal y como señaló, era muy distinta a la que él estaba viviendo, dado que Melyssa sí era su pareja en ese momento.

"Él quería ser un cerdo"

Melodie consuela a Melyssa en 'La isla de las tentaciones'

Meyssa tocó fondo en cuanto vio los primeros besos entre Tom y Sandra, que dejaron también perplejas a sus compañeras. Sin esperar a ver nada más, Pinto se puso en pie y se dirigió hacia Sandra Barneda, entre lágrimas. "Por favor, déjame irme. Te lo pido por favor", llegó a suplicar a la presentadora, de rodillas, mientras sus compañeras señalaban que "no se lo merece". La participante se retiró entonces un tanto, en compañía de Melodie, mientras tachaba a Tom de "hijo de puta" y declaraba que "me quiero morir", sin dejar de llorar. "Él quería ser un cerdo. Y encima tú machacándote por tus celos", trató de consolarla su compañera, en vano, antes de señalar que "era todo fingido".

"¿De qué le ha servido que le contaras todo?", recordó Melodie, haciendo referencia al encuentro que Melyssa había tenido con Tom al asaltar su villa. "Abre los ojos, no te merece. Me parte el alma verte llorar así", suplicó Peñalver, antes de que Melyssa se retirara completamente de la hoguera, tras contagiar a sus compañeras con su tristeza. "Te quiero dar las gracias por haberla apoyado", confesó Barneda, una vez que Melodie se reunió con sus compañeras. "Ella quiere de una manera tan pura, que es muy triste ver cómo le rompen así el corazón", explicó la participante, antes de vaticinar que "sé que es inteligente y que sabrá sacar de esto, lo mejor".