Lester Duque y Patri, de 'La isla de las tentaciones 2', protagonizan un sensual desnudo integral

Lester Duque y Patri han vuelto más fogosos que nunca. La pareja había confirmado su ruptura después de que el canario subiese por error una imagen de su chica en una posición muy sugerente en las redes sociales. Por si fuera poco, la soltera de 'La isla de las tentaciones 2' afirmó que tenía un retraso y que se había realizado una prueba de embarazo que finalmente dio negativa. Después de lo ocurrido, la expareja de Marta Peñate ha vuelto a publicar una nueva imagen, en esta ocasión protagonizada por él junto su novia, completamente desnudos.

El desnudo integral de Patri y Lester, de 'La isla de las tentaciones 2'Instagram

El concursante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' la ha liado otra vez al subir en su cuenta de Instagram una picante imagen junto a su novia. Esto ha confirmado que después de su pequeña ruptura, la pareja vuelve a estar más unida que nunca. En la fotografía se les puede ver a los dos abrazados en la cama sin ropa. Duque ha sido el encargado de realizar la instantánea con su móvil apuntando al espejo del techo. Ha acompañado la publicación con un precioso mensaje a su chica: "Tú iluminaste todas las calles de mi ciudad".

Parecía que la imagen había sido publicada en esta ocasión correctamente, sin embargo, a los pocos minutos desapareció de la cuenta del canario. Después ha sido Patri quien la ha vuelto a subir en su perfil y ha explicado que la fotografía había sido denunciada: "No entiendo por qué la gente denuncia una foto en la que no se ve absolutamente nada. A mí personalmente me encanta", afirma la tentadora quien se le ve realmente feliz en la imagen con su novio. "A veces las segundas partes si fueron buenas", declara además la modelo.

El cambio de look de Lester

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' es otro de los participantes que ha apostado por realizarse un cambio de look. El canario ha escogido teñirse el pelo en un tono rubio platino. Desveló su nueva imagen en su cuenta de Instagram donde recibió el apoyo de sus seguidores. Posteriormente, este no dudó en confesar que está realmente contento con el cambio: "Me he quedado mejor que nunca, para que lo sepan. Yo no me imaginaba este resultado. Buah, qué pasada. Has conseguido en mí lo que no ha conseguido nadie", le ha comentado al peluquero mientras le grababa un vídeo mostrando el resultado final.