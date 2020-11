Patri ('La isla de las tentaciones 2') revela que podría estar embarazada de Lester y Marta Peñate estalla

Patri ha desvelado varias sorpresas en sus stories de Instagram. La soltera de 'La isla de las tentaciones 2' confirmó que había roto con Lester Duque y, para colmo, que podría estar embarazada de él. La pareja se formó durante su experiencia en la República Dominicana; el canario entraba con Marta Peñate en el reality pero terminó enamorándose de la tentadora y ambos salieron juntos de la isla.

Después de varios meses, Patri confirmó en su cuenta de Instagram que su relación con Duque había finalizado y quiso exponer ante sus casi 140.000 seguidores el difícil momento por el que estaba pasando tras terminar su relación con el canario: "Yo quiero a alguien que me quiera de verdad, me valore y me cuide. Creo que me lo merezco. Ante todo soy persona, tengo sentimientos y principios, cosa que otras personas no tienen. Quiero a Lester, ha sido poco tiempo pero muy intenso", explicó. "Estoy soltera", afirmó la influencer.

Lester Duque y Patri

Sin embargo la "bomba" vino después cuando afirmó que hacía tiempo que no la bajaba el periodo: "Yo no me he inventado ningún embarazo. Va en contra de mis principios y jamás podría decir una cosa así. Es verdad que tengo un retraso, me hice la prueba hace dos días y me salió negativa. A día de hoy no tengo la regla, entonces estoy esperando para ver qué pasa. Lo que me faltaría en este momento es estar embaraza. Me muero", ha confesado realmente preocupada en uno de sus stories.

Por si fuera poco, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2' ha tenido que soportar muchos comentarios después de que su expareja por error publicase una foto de ella desnuda en las redes sociales y ha querido zanjar todas las especulaciones: "Estoy cansada, no puedo más, necesito que todo esto acabe. Lo de la foto no ha sido aposta. Toda España me ha visto el culo, parece que no hayáis visto nunca uno", concluye la soltera, quien ha dejado en ascuas a todo los seguidores del reality de fidelidad tras su posible embarazo.

"Te has inventado un embarazo"

Después de todo el drama, no podría faltar Marta Peñate, expareja de Duque, quien nunca aceptó la relación de Patri y Lester y considera que todo este asunto se trata de un montaje. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha cargado duramente contra la pareja en su cuenta de Instagram: "Ya estoy harta de aguantaros. Me dais vergüenza ajena. La foto de Patri, la forma de llamar la atención, siento vergüenza ajena del exnovio que tengo. Estoy harta de callar. Quiero llorar, en ese nivel yo no juego. Que te inventes un embarazo... que tú también quieres dar pena, Patri, y te has inventado un embarazo. ¿Eso es una chica que está sufriendo? Vergonzoso", ha explotado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2'.