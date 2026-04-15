Por Redacción | |

Durante años, Leticia Sabater ha estado ligada a un tipo de televisión sin filtros y algo controvertida. Concursante omnipresente de realities como 'La selva de los famosos', 'Esta cocina es un infierno', 'Acorralados', 'Supervivientes', 'Expedición imposible' o 'La casa fuerte', así como incontables apariciones en 'Sálvame deluxe'. Su imagen ha estado muy vinculada durante tiempo a un tipo de televisión muy concreto. Pero quedarse ahí, a estas alturas, es perderse la película completa. Porque si algo define su trayectoria reciente es la capacidad de resignificarse sin renunciar a su esencia.

Leticia Sabater realiza más de 200 conciertos al año por toda España

Ese cambio también se nota en dónde aparece y cómo aparece. Lejos de platós de confrontación, Sabater ha sabido recolocarse en formatos donde su personaje suma desde otro lugar, más divertida y menos polémica. Ahí están sus intervenciones en 'Tu cara me suena', 'Drag Race España', 'El hormiguero', 'Y ahora, Sonsoles' o 'Late Xou con Marc Giró'. Espacios donde el humor y cierto aire camp juegan a su favor. Ahora intenta tener un mayor control sobre su imagen, provocando que se vaya puliendo casi sin darnos cuenta.

Mientras tanto, en la música es donde realmente está pasando todo. Desde su reinvención en 2011, con singles como 'Se fue' o 'Mr. Policeman', ha conseguido realizar giras con unos 200 bolos anuales y que funciona como un auténtico fenómeno popular. No es solo que llene, es quién la está viendo. En sus shows conviven treintañeros que crecieron con ella, un público más maduro que la veía junto a sus hijos o nietos y chavales que la consumen desde TikTok como si fuera un icono pop más de su feed. Pancartas, fans que se emocionan, incluso tatuajes. Un fandom que abraza al personaje viral y el meme, convirtiendo cada actuación en una auténtica fiesta.

Leticia Sabater, una artista intergeneracional: Un fenómeno que arrasa entre los genz

Salta a la gran pantalla

En ese contexto se entiende que haya decidido decir "no" a lo que antes era un "sí" automático. En los dos últimos años, pese a venir de ser uno de los rostros más reconocibles de este tipo de formatos televisivos. Ya no va de estar por estar. Su agenda, marcada por la gira de conciertos, pesa, pero también una idea clara de hacia dónde quiere ir.

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, este año rodará la película '¿Me entiendes o te lo explico?', donde interpretará a una cantante clásica, un giro que juega con el contraste y que puede dar bastante juego. A eso se suma un proyecto para plataformas de streaming que refuerza su presencia en el audiovisual, pero desde otro lugar, más enfocado al entretenimiento blanco.

Leticia Sabater será una 'Guerrera K-Pop'

En lo musical, su siguiente paso vuelve a conectar con el último fenómeno a escala mundial. Para celebrar sus 40 años de carrera, desde aquel debut como figurante en 'Un, dos, tres...', lanzará el 18 de mayo de 2026 un single algo naif y con sonido K-Pop, inspirado en 'Las guerreras de K-Pop'. Un título que ha trascendido lo musical para convertirse en un auténtico evento global tras su paso por Netflix, llegando hasta los Oscars. La catalana pretende adaptar ese imaginario y llevarlo a su universo, en una jugada que mezcla tendencia y su estilo propio.

Leticia Sabater se inspira en 'Las guerreras K-Pop' para su nuevo single

Pero sus aspiraciones musicales no terminan aquí. Lleva más de un año formándose con la coach Beatriz Albert, habitual de artistas como Mónica Naranjo, Marta Sánchez o Agoney, con la intención de ampliar registro y atreverse con temas más exigentes, incluso en la órbita de voces como Bonnie Tyler o Mariah Carey. Un paso que quizá no sea el más viral, pero demuestra que está empeñada en evolucionar y conseguir cierto reconocimiento de la opinión popular. Porque si algo está claro es que Leticia Sabater, guste más o menos, ya no juega solo en el terreno de la nostalgia: ella es la reina de la viralidad.