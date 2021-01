Lisa Kudrow revela que el reencuentro de 'Friends' ha comenzado su rodaje y da los primeros detalles

Es una de las series más vistas de la historia de la pequeña pantalla. 'Friends' se emitió con gran éxito entre 1994 y 2004 y, casi 17 años después de su final, su legado sigue siendo innegable. Tanto que, cuando se anunció que la serie "volvería" con un especial en HBO Max, el público enloqueció. Ahora, una de sus protagonistas ha confirmado que el rodaje ha comenzado por fin.

El reencuentro de 'Friends', más cerca que nunca

Desde que comenzasen los rumores de una reunión de los protagonistas de la histórica serie, las noticias de complicaciones, desacuerdos y retrasos no pararon de surgir, amenazando que el proyecto llegase a buen puerto. La última de las contrariedades llegó con la pandemia de coronavirus, que provocó retrasos en su rodaje, aunque no en su fecha estimada de estreno.

Ahora, Lisa Kudrow, la mítica Phoebe Buffay, ha confirmado en una entrevista en el podcast de Rob Lowe que el rodaje ya habría comenzado: "Ya hemos rodado algunas partes. Yo hice una pre-grabación, así que definitivamente lo vamos a hacer, porque ya hemos rodado algo". Esta afirmación de Kudrow calmaría a los adeptos de la serie, confirmando que la reunión será un hecho.

Así será el reencuentro

Durante la entrevista con Lowe, la actriz aclaró que el especial que están preparando actualmente no es un revival ni una continuación. De hecho, no será algo que entre dentro del terreno de la ficción: "No estaremos interpretando a nuestros personajes. Somos nosotros reuniéndonos, que es algo que no suele suceder mucho y nunca ha pasado frente a otras personas desde 2004 cuando terminamos". En tono de broma, presentador e invitada bromearon con que sería como "quedar para comer nachos en casa de Jennifer Aniston".