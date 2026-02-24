Lista de concursantes confirmados de 'La cárcel de los gemelos'

Por Adrián López Carcelén |

Los hermanos Carlos y Daniel Ramos siguen apostando por los realities. Tras el fenómeno que supuso 'La casa de los gemelos', que llegó a protagonizar titulares y piezas en 'Informativos Telecinco 15:00' o 'Antena 3 noticias 1', el canal conocido como Zona Gemelos estrenará el 15 de marzo su nuevo formato: 'La cárcel de los gemelos'.

Con un premio de 250.000 euros y una mecánica ambientada en una prisión, 'La cárcel de los gemelos' promete convertirse en el acontecimiento más polémico de la primavera con un casting explosivo. De hecho, volveremos a ver a figuras que tuvieron un gran peso mediático en el pasado y que ahora vuelven a primera línea entrando como reclusos en la prisión de Zona Gemelos. ¿Qué concursante logrará alzarse con el premio y, por ende, continuar la estela de La Marrash?

1. Ylenia Padilla

Ylenia Padilla, concursante oficial de 'La cárcel de los gemelos'

La última vez que vimos a Ylenia Padilla en un reality fue en 2019, cuando participó en la primera edición de 'GH Dúo'. Aún así, la participante de 'Gandía Shore' siguió participando en formatos como 'El debate de las tentaciones', 'Viva la vida' o 'Animales nocturnos' hasta 2020, año en el que se retiró del universo Mediaset por salud mental. Ahora, Ylenia vuelve a 'La cárcel de los gemelos' después de seis años alejada del mundo televisivo. Durante este tiempo, ha protagonizado numerosas polémicas en redes sociales. Además de cargar duramente contra 'Sálvame' y Telecinco, Padilla emitió mensajes contra el colectivo LGTBIQ+ y le dedicó ataques tránsfobos a Elsa Ruiz, por los cuales todavía estaría inmersa en un proceso judicial.

2. Frank Cuesta

Frank Cuesta, concursante oficial de 'La cárcel de los gemelos'

3. Aída Nízar

Aída Nízar, concursante oficial de 'La cárcel de los gemelos'

Otro de los reclusos que entrarán a 'La cárcel de los gemelos' es Frank Cuesta . Después de pasar un 2025 cargado de polémicas, y tras unos meses alejado de las redes sociales,. El presentador de ' Frank de la jungla ' y ' Wild Frank ' ha explicado que su entrada al reality se debe a temas económicos. El también youtuber quiere seguir mejorando su Santuario Libertad, situado en Tailandia, por lo que

La exconcursante de 'Gran Hermano' también estará dentro de 'La cárcel de los gemelos'. Después de triunfar en la casa de Guadalix de la Sierra, Aída Nízar se paseó por todos los platós de Mediaset, llegando incluso a ser reportera en 'Sálvame'. También fue una estrella internacional gracias a su paso por 'Grande Fratello', la versión italiana de 'Gran Hermano'. Tras su breve, pero intenso paso por 'Ni que fuéramos Shhh', Nízar estuvo a punto de fichar como participante de 'La casa de los gemelos', aunque finalmente rechazó la propuesta. Ahora, la televisiva ha dicho sí a participar en el nuevo programa de Zona Gemelos.

4. Dakota Tárraga

Dakota Tárraga, concursante oficial de 'La cárcel de los gemelos'

Han pasado ya 12 años desde que Dakota Tárraga saltó a la fama como una adolescente conflictiva en 'Hermano mayor'. Tras su paso por el programa de Pedro García Aguado, continuó en el foco mediático como concursante de 'Supervivientes'. Sin embargo, Dakota se fue alejando poco a poco de la televisión y, hoy en día, la exconcursante es una de las grandes estrellas españolas de la plataforma OnlyFans. Su entrada a 'La cárcel de los gemelos' supone su vuelta al género reality.

5. José Labrador

José Labrador, concursante oficial de 'La cárcel de los gemelos'

Labrador se hizo conocido en 2012 por su participación en 'Gandía Shore'. Allí, convivió con Ylenia, junto a la que comenzó una breve historia de amor. Con la entrada de la cantante de 'Pégate' en 'GH VIP', Labrador regresó a la televisión por todo lo alto. Su historia de amor con la de Benidorm le valió para concursar en 'Supervivientes' y convertirse en uno de los tronistas más longevos de 'Mujeres y hombres y viceversa'. A pesar de su participación en 2020 en 'La casa fuerte', Labrador se fue alejando del foco mediático y comenzó una nueva vida como portero de discoteca en Valencia. Su entrada en 'La cárcel de los gemelos' le acercará de nuevo al gran público tras ser expulsado de forma disciplinaria de 'La casa de los gemelos 2' por una agresión homófoba a otra participante.

6. Mr. Tartaria

Mr. Tartaria, concursante oficial de 'La cárcel de los gemelos'

Karles Toràh, más conocido como Mr. Tartaria, es uno de los personajes más conocidos del mundo conspiranoico de nuestro país. Desde que en 2023 comenzase a crecer en las redes sociales, han sido muchos los videos que ha realizado sobre civilizaciones ocultas o el terraplanismo. Entre otras cuestiones, dice haber formado parte de una misión en la Antártida en 2016 o haberse encontrado con seres de la quinta dimensión. Después de que millones de personas lo hayan seguido por sus creencias sobre estas teorías conspiranoicas, ahora se tendrá que enfrentar a convivir 24 horas con grandes titanes del mundo del reality como Ylenia o Aída Nízar.

7. Héctor El Morritos

Héctor El Morritos, concursante oficial de 'La cárcel de los gemelos'

Héctor Quintana, conocido como Héctor El Morritos, es otro de los reclusos que vivirá en 'La cárcel de los gemelos'. El influencer y creador de contenido formó parte recientemente de 'La villa del pecado', otro reality emitido a través de las redes sociales. Con más de 300.000 seguidores en Instagram, el influencer andorrano ha crecido en el entorno digital gracias a su espontaneidad y un estilo natural sin artificios.