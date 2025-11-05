Lista de nominados a los Premios Forqué, con 'Poquita fe' al frente

Por Alejandro Rodera |

Se acerca el final del año y, por tanto, también se ciernen sobre nosotros las entregas de premios. Entre esas citas destacadas se encuentra la ceremonia de los Forqué, cuya 31ª edición tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid. Y a un mes de esa fecha, desde la organización se ha desvelado la lista completa de nominados, que en el apartado televisivo comprende tres categorías dedicadas a las series.

Tras el arrase de 'Querer' en 2024, las ficciones que competirán por alzarse con el máximo galardón serán 'Anatomía de un instante', 'Animal', 'Poquita fe' y 'Pubertat'. De todas ellas, tan solo 'Poquita fe', con su segunda temporada, se trata de un retorno, ya que las demás son novedades de plataformas como Movistar Plus+, HBO Max y Netflix. En cualquier caso, el servicio de Telefónica es el que parte como principal protagonista al conseguir siete de las doce nominaciones posibles.

Álvaro Morte se transforma en Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante'

En las categorías actorales se reconoce la labor de Álvaro Morte, Javier Cámara, Luis Zahera y Raúl Cimas en la vertiente masculina, mientras que en la contraparte femenina se destaca la labor de Candela Peña, Ingrid García-Jonsson, Carolina Yuste y Esperanza Pedreño. De este modo, se abre el abanico a otros títulos como 'Superestar', 'Furia', 'La canción' o 'Yakarta'.

Nominaciones en las categorías de series

'Anatomía de un instante'

'Animal'

'Poquita fe'

'Pubertat '

Mejor interpretación femenina

Candela Peña, por 'Furia'

Ingrid García-Jonsson, por 'Superestar'

Carolina Yuste, por 'La canción'

Esperanza Pedreño, por 'Poquita fe'

Mejor interpretación masculina

Álvaro Morte, por 'Anatomía de un instante'

Javier Cámara, por 'Yakarta'

Luis Zahera, por 'Animal'

Raúl Cimas, por 'Poquita fe'

Luis Zahera brilla con luz propia en 'Animal'

El plano cinematográfico

La otra categoría reina, la de mejor largometraje de ficción, se disputará entre 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sorda' y 'Sirat'. Entre todas ellas, 'Sorda' es la que más nominaciones ha cosechado, con un total de cuatro, mientras que 'Los domingos' y 'Maspalomas' logran tres nominaciones cada una. Las principales categorías actorales están integradas por Alberto San Juan ('La cena'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), José Ramón Soroiz ('Maspalomas') y Mario Casas ('Muy lejos'), en el apartado masculino, y por Ángela Cervantes ('La furia'), Miriam Garlo ('Sorda'), Nora Navas ('Mi amiga Eva') y Patricia López Arnaiz ('Los domingos') en el femenino.