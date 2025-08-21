Por Sandra Alcaide Barrón |

Ten y Canal Quickie han anunciado ya el estreno de su nuevo programa, sustituyendo a ' Tentáculos '. Este proyecto de La Osa Producciones trae consigo novedades respecto a su estética. En primer lugar, este nuevo proyecto cuenta con un nuevo logotipo, renovado,en el diseño de las manos y piernas, pero que además mantiene la misma esencia que el que tenía ' Ni que fuéramos Shhh ',y utilizando un tipo de letra muy similar.

Sin embargo, del logo desaparece el rosa característico de 'Tentáculos', lo cual va relacionado con esa completa renovación y cambio de cara al inicio de este nuevo programa. De esta forma, 'No somos nadie' también contará con un plató renovado, aunque igualmente seguirá manteniendo su apariencia de piso-plató como seña de identidad, pero con una decoración más acorde a sus nuevas tonalidades y diseño. Como suele ocurrir con los cambios, el logo no ha sido recibido con mucho entusiasmo en las redes sociales.

Logo de 'No somos nadie', el nuevo programa de La Osa Producciones

Más detalles sobre 'No somos nadie'

María Patiño presentando 'Ni que fuéramos Shhh'

Este nuevo programa estará presentado por María Patiño de lunes a jueves y por Carlota Corredera los viernes. Además, este formato contará con Belén Esteban . Esto se debe a que tras la cancelación de ' La familia de la tele ' y poco antes de que 'Tentáculos' se marchará de vacaciones, Ten lanzaba una encuesta sobre si se debía. Después de una respuesta rotunda del público y con la renovación de contrato de La Osa Producciones con la cadena,de entretenimiento diario.

La primera ausencia confirmada para 'No somos nadie' ha sido la de Lydia Lozano, como avanzó FormulaTV en exclusiva. La colaboradora se mantuvo en todos los grandes proyectos junto a sus compañeros, incluso en el viaje fallido a Televisión Española, pero ha rechazado participar en este nuevo formato. Además, según contaba Kiko Hernández justo antes de dar fin a la temporada de 'Tentáculos', un directivo de Mediaset había hablado con él sobre una posible oferta para que algunos compañeros de 'Sálvame' regresaran a Telecinco, por lo que ese posible proyecto podría ser el motivo de algunas ausencias en el nuevo programa de Ten.