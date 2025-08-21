FormulaTV
Conectar
Última hora El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida

NUEVA IMAGEN

Así es el logo de 'No somos nadie', que recupera la esencia verde de 'Ni que fuéramos Shhh'

El nuevo programa de La Osa Producciones presentado por María Patiño y Carlota Corredera arrancará en Ten el 1 de septiembre.

Así es el logo de 'No somos nadie', que recupera la esencia verde de 'Ni que fuéramos Shhh'
©La Osa Producciones Audiovisuales
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 21 Agosto 2025 15:01 (hace 2 horas)

El final de 'Ni que fuéramos Shhh', en imágenes 10 fotos

Kiko Hernández y Belén Esteban en el último programa de 'Ni que fuéramos Shhh' Chelo García-Cortés, en el adiós de 'Ni que fuéramos Shhh' Javier de Hoyos, en el último 'Ni que fuéramos Shhh' Kiko Hernández, en el último programa de 'Ni que fuéramos Shhh' Marta Riesco, Chelo García-Cortés y Lydia Lozano en el fin de 'Ni que fuéramos Shhh' Último programa de 'Ni que fuéramos Shhh' en Ten El equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' posan en su último programa Belén Esteban, en el final de 'Ni que fuéramos Shhh' María Patiño, en el final de 'Ni que fuéramos Shhh' Marta Riesco, en el final de 'Ni que fuéramos Shhh'

Vídeos FormulaTV
Ten y Canal Quickie han anunciado ya el estreno de su nuevo programa 'No somos nadie' para el 1 de septiembre, sustituyendo a 'Tentáculos'. Este proyecto de La Osa Producciones trae consigo novedades respecto a su estética. En primer lugar, este nuevo proyecto cuenta con un nuevo logotipo, renovado, con influencia de Mickey Mouse en el diseño de las manos y piernas, pero que además mantiene la misma esencia que el que tenía 'Ni que fuéramos Shhh', recuperando la importancia del color verde y utilizando un tipo de letra muy similar.

Sin embargo, del logo desaparece el rosa característico de 'Tentáculos', lo cual va relacionado con esa completa renovación y cambio de cara al inicio de este nuevo programa. De esta forma, 'No somos nadie' también contará con un plató renovado, aunque igualmente seguirá manteniendo su apariencia de piso-plató como seña de identidad, pero con una decoración más acorde a sus nuevas tonalidades y diseño. Como suele ocurrir con los cambios, el logo no ha sido recibido con mucho entusiasmo en las redes sociales.

Logo de &#39;No somos nadie&#39;, el nuevo programa de La Osa Producciones

Logo de 'No somos nadie', el nuevo programa de La Osa Producciones

Más detalles sobre 'No somos nadie'

Este nuevo programa estará presentado por María Patiño de lunes a jueves y por Carlota Corredera los viernes. Además, este formato contará con Belén Esteban y Kiko Matamoros capitaneando un renovado equipo de colaboradores. Esto se debe a que tras la cancelación de 'La familia de la tele' y poco antes de que 'Tentáculos' se marchará de vacaciones, Ten lanzaba una encuesta sobre si se debía rescatar a aquellos colaboradores que se habían ido a TVE. Después de una respuesta rotunda del público y con la renovación de contrato de La Osa Producciones con la cadena, varios de ellos han sido recuperados para este nuevo formato de entretenimiento diario.

María Patiño presentando &#39;Ni que fuéramos Shhh&#39;

María Patiño presentando 'Ni que fuéramos Shhh'

La primera ausencia confirmada para 'No somos nadie' ha sido la de Lydia Lozano, como avanzó FormulaTV en exclusiva. La colaboradora se mantuvo en todos los grandes proyectos junto a sus compañeros, incluso en el viaje fallido a Televisión Española, pero ha rechazado participar en este nuevo formato. Además, según contaba Kiko Hernández justo antes de dar fin a la temporada de 'Tentáculos', un directivo de Mediaset había hablado con él sobre una posible oferta para que algunos compañeros de 'Sálvame' regresaran a Telecinco, por lo que ese posible proyecto podría ser el motivo de algunas ausencias en el nuevo programa de Ten.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas