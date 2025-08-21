- 'Traitors: El debate' Programa 2
Sin embargo, del logo desaparece el rosa característico de 'Tentáculos', lo cual va relacionado con esa completa renovación y cambio de cara al inicio de este nuevo programa. De esta forma, 'No somos nadie' también contará con un plató renovado, aunque igualmente seguirá manteniendo su apariencia de piso-plató como seña de identidad, pero con una decoración más acorde a sus nuevas tonalidades y diseño. Como suele ocurrir con los cambios, el logo no ha sido recibido con mucho entusiasmo en las redes sociales.
Logo de 'No somos nadie', el nuevo programa de La Osa Producciones
Más detalles sobre 'No somos nadie'
María Patiño de lunes a jueves y por Carlota Corredera los viernes. Además, este formato contará con Belén Esteban y Kiko Matamoros capitaneando un renovado equipo de colaboradores. Esto se debe a que tras la cancelación de 'La familia de la tele' y poco antes de que 'Tentáculos' se marchará de vacaciones, Ten lanzaba una encuesta sobre si se debía rescatar a aquellos colaboradores que se habían ido a TVE. Después de una respuesta rotunda del público y con la renovación de contrato de La Osa Producciones con la cadena, varios de ellos han sido recuperados para este nuevo formato de entretenimiento diario.
María Patiño presentando 'Ni que fuéramos Shhh'
La primera ausencia confirmada para 'No somos nadie' ha sido la de Lydia Lozano, como avanzó FormulaTV en exclusiva. La colaboradora se mantuvo en todos los grandes proyectos junto a sus compañeros, incluso en el viaje fallido a Televisión Española, pero ha rechazado participar en este nuevo formato. Además, según contaba Kiko Hernández justo antes de dar fin a la temporada de 'Tentáculos', un directivo de Mediaset había hablado con él sobre una posible oferta para que algunos compañeros de 'Sálvame' regresaran a Telecinco, por lo que ese posible proyecto podría ser el motivo de algunas ausencias en el nuevo programa de Ten.