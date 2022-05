Lolita y su hijo admiten haber consumido cocaína y porros: "Lo hemos probado todo"

Lolita Flores fue la protagonista de 'Planeta Calleja', recorriendo la isla de Madeira junto a Jesús Calleja. Sin embargo, la compañía de su hijo, Guillermo Furiase, hizo que el viaje fuese mucho más ameno y llevadero para la cantante. No obstante, la entrevista vino marcada por una de las preguntas que el conductor del espacio hizo a sus invitados en relación al consumo de drogas.

Lolita y su hijo, Guillermo Furiase, en 'Planeta Calleja'

"Con las referencias que hubo y el pasado de tu tío, ¿tendrás cuidado o no?", le dijo a Furiase, con un tono muy serio y dejando claro lo perjudicial del asunto. "Sí, claro. Vas creciendo y no quieres eso para ti", afirmó tras la pregunta de Calleja. No obstante, este siguió queriendo profundizar en el tema: "Dime la verdad, mirándome a los ojos. ¿Has probado esas sustancias?", insistía el leonés.

Tras esquivar esa cuestión, el presentador de Cuatro quiso saber si había consumido cocaína: "Sí, eso lo hemos probado todos. Y porros también. Lo probó mi madre, que ya está muerta hace 26 años, no lo vamos a probar nosotros...", aseguró la hermana de Rosario Flores, mostrando sin censura cuáles son sus opiniones respecto a esta polémica cuestión.

Todo quedó en una anécdota

Calleja, preocupado por el asunto, preguntó si eso formaba parte del pasado: "La cocaína la pruebas porque vas a una fiesta y te invitan", de manera que Furiase dejaba claro que fue algo puntual. "Hombre, por supuesto, ¿pero qué te crees que somos?", respondía Lolita entre risas, ante los malentendidos que podría estar ocasionando el presentador, que concluyó la conversación si poder dar crédito a lo que había escuchado: "Me habéis dejado perplejo como familia", concluyó.