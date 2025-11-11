Los Javis se separan

Por Redacción | |

Desde hace unos días se está rumoreando una crisis entre los Javis y como cuando el río suena agua lleva, acaban de poner punto final a su relación sentimental como informan a El País fuentes cercanas. Esto ocurre cuando llevaban 13 años como pareja y nada más finalizar el rodaje de su película 'La bola negra'.

No obstante, también confirman que su relación profesional seguirá adelante no solo con todos los compromisos que tienen en este momento, sino que seguirán siendo pareja creativa y pretenden seguir unidos con nuevos proyectos que vayan surgiendo en el futuro. De hecho, parece que la decisión lleva tomada un tiempo y ahora "están trabajando juntos mejor que nunca".

Javier Calvo y Javier Ambrossi se separan

Otra de las informaciones que llegan respecto a la ya expareja es que a partir de ahora será más habitual verlos por separado, algo que contrastrará con lo que nos tienen acostumbrados ya que sus apariciones públicas suelen ser juntos. De hecho, en 'La revuelta' del 10 de noviembre apareció Calvo en una escena que grabaron con la participación de varios famosos y ya sorprendió que no estuviera también Ambrossi.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, juntos en 'Mask Singer'

Una importante trayectoria juntos

Viviendo juntos desde el año 2012, fueron muy comentadas. Se trata de una vivienda unifamiliar de la que todo el mundo sigue hablando hoy en día y, entre otras cosas, celebraron una espectacular Nochevieja llena de invitados.

El éxito teatral de 'La llamada' les llevó a la fama rápidamente como creadores y arrasaron con 'Paquita Salas'. El prestigio internacional llegó con 'Veneno' y enamoraron a la crítica con 'La Mesías'. También han estado en la producción de otras series como 'Cardo', 'Mariliendre' o 'Superestar' y han compaginado la interpretación con el entretenimiento, habiendo sido profesores de interpretación de 'Operación Triunfo', investigadores de 'Mask Singer: adivina quién canta' y jueces de 'Drag Race España', entre otras.