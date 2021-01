Tensión entre Lola y Diego al elegir sus citas en 'La isla de las tentaciones': "Me ha dejado de mentirosa"

El jueves 21 de enero, Telecinco estrenó la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' con cinco nuevas parejas, entre las que se encontraban Marta de Lola y Diego James Lover. Después de que la pareja viviera un tenso momento durante la presentación de los solteros al toparse con una de las "causantes" de su mayor crisis, el dúo tampoco pasó por su mejor momento en su último encuentro antes de separarse, cuando todos los participantes eligieron a la tentación con la que querían tener su primera cita, y acabaron teniendo algún que otro rifirrafe a causa de sus respectivas elecciones: Simone y Jennifer.

Lola, a punto de llorar en 'La isla de las tentaciones 3' ante los reproches de Diego

Lola fue la primera de los dos que tuvo que elegir al soltero con el que quería la primera cita, por lo que se decantó por Simone dado que "es con el único que he hablado y me parece muy tranquilo. Me ha caído muy bien". "Tiene una personalidad parecida a la de Diego, tranquilo. También me hace gracia, porque le veo muy grandote, pero es muy sensible para la imagen que tiene", añadía la participante, despertando el enfado en su pareja. "Estoy sorprendido, porque de lo que ha dicho, en plan tranquilo se parecerá a mí, pero el resto... yo soy todo lo contrario a sensible", manifestó Diego, con cierta dureza. "Creía que lo que más te gustaba de mí era que ha habido veces que han pasado cosas en las que yo he estado sacando la cara por ti y no sé, no son características que se parezcan a mí", reprochó el santanderino, ante la perplejidad de Lola.

"A mí me encanta como eres tú y por eso estoy contigo. Me encanta que me cuides y me proteges, que sabes que es lo que más necesito de ti", reconoció por su parte la auxiliar de veterinaria, sin aplacar el enfado de su pareja. "Di que has cogido la cita con él porque es un chaval guapo, que tiene buen cuerpo", lanzó Diego, ante lo que Lola reconoció que esa era otra razón. "Tú seguro que no vas a coger a la que no te guste de físico, para empezar", replicó la leonesa, en medio de la discusión. "Puedo coger a una chica que físicamente me guste, pero lo digo claramente", explicó Diego, quien recalcó que su pareja había querido "maquillar un poco" sus razones "y eso es lo que me ha sentado mal".

"Me mosquea que le guste su personalidad"

"Él me puede parecer muy guapo, pero si es como un zapato de simple, no me gusta", defendió Lola, en medio de la discusión, tras la cual confesó haber sentido que su pareja "me ha dejado de mentirosa", algo que según ella no era cierto y que la dejó al borde del llanto. Una tensión que se hizo notar también cuando Diego escogió a Jennifer argumentando que "me parece muy guapa, simpática y es la que mejor me ha caído". "No esperaba que te abrieras tan pronto", comentó entonces Lola, con cierta ironía. "He dicho que es con la que más he hablado. Es la que más me ha llamado la atención", recalcó el aludido, cuyas palabras dejaron inquieta a su novia. "Sé que le llama la atención el físico, pero que le llame la atención la personalidad es lo que me mosquea", confesaba la participante, ante las cámaras.