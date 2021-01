El pique entre Marina y Bela por Jesús en 'La isla de las tentaciones': "Si me ha elegido, es por algo"

El jueves 21 de enero, 'La isla de las tentaciones' estrenó su tercera edición con diez nuevos protagonistas, quienes tuvieron ocasión de conocer a los solteros con los que convivirían a lo largo del reality. Un momento crucial que las cinco parejas compartían, al igual que la elección de las primeras citas de cada uno de los protagonistas, y que provocó varios rifirrafes entre Marina García y Bela, especialmente cuando la segunda fue la elegida por Jesús Sánchez para tener una primera cita.

Bela y Marina, enfrentadas en la primera gala de 'La isla de las tentaciones 3'

Tras pasar el día con los tentadores, los miembros de las cinco parejas se reencontraron por última vez para ver cómo se escogían a los afortunados solteros con quienes tendrían las primeras citas. "Me parece guapa, ayer me puso el collar y me gustaría tener la cita con ella", confesó Jesús, al escoger a Bela ante una nada sorprendida Marina. "Me alegro mucho, porque no hemos tenido mucho contacto porque te he visto un poco paradito y no te quería presionar, así que te he dejado decidir", manifestó la soltera, ante el gesto de desagrado de García. "Físicamente, no tiene nada que ver conmigo", opinó la sevillana, momento en el que Bela intervino para indicar que "es un cambio a mejor" antes de corregirlo casi inmediatamente por "un cambio siempre viene mejor".

"Anda, qué espabilada eres, tía", replicó Marina, de nuevo con una sonrisa cargada de sarcasmo, aumentando la tensión entre las dos. "A lo mejor no está buscando lo mismo. A eso venimos, a probar cosas nuevas", comentó Bela, ante lo que García soltó una pulla al indicar que se iba a buscar "un cambio a mejor, no a peor". "Muy bien, cariño. Ánimo, tú puedes", respondió Marina, con ironía. "Queda claro que no tenemos nada que ver", añadió la tentadora, tras lo cual su "rival" se mostró muy segura de que Jesús "no me va a fallar nunca porque está muy enamorado de mí". "Si me ha elegido, es por algo", intervino Bela, palabras a las que García respondió con un "pues le has gustado tú, chiquilla, muy bien por ti" cargado de indiferencia. "Lo que me diferencia de Bela, sobre todo, es la personalidad. Yo soy una tía con carácter, clara, ella no. Es una mosquita muerta", manifestó Marina, sola ante las cámaras.

"No llores luego"

El primer encontronazo entre ambas mujeres, sin embargo, ya se produjo en la presentación de los tentadores, momento en el que Marina reconoció que todos le habían parecido "muy guapos, tanto ellos como ellas, para qué nos vamos a engañar, pero mi relación es más fuerte que todo esto". "Sois monas, pero no me preocupáis", comentó la participante, quien recibió una réplica por parte de Bela. "De momento", lanzó la soltera, con cierta altivez. Un comentario que despertó la risa sarcástica de Marina, tras lo cual instó a las tentadoras a "que lo intenten, a ver qué consiguen". "No llores luego", replicó Bela con una sonrisa. "Yo no lloro, nunca. Estoy supertranquila", manifestó García, a quien la soltera señaló que "todas dicen lo mismo al principio". "Bela ha ido a atacarme, pero se está equivocando. Ella no va a conseguir nada con Jesús porque sé cómo es él, sé lo que le cuesta conectar con alguien y con ella seguro que no", expuso Marina, ante las cámaras.