Parece ser que no acaban las sorpresas en 'Baila conmigo' de Cuarzo Producciones. Después de que Lucía Sánchez Rodríguez anunciara su embarazo por parte de Isaac Torres en la emisión del formato el viernes 1 de abril, todos los miembros de la casa, incluida la presentadora, Nagore Robles, se quedaron boquiabiertos por la noticia.

Isaac Torres

La concursante del programa se llevaba guardando el secreto desde el comienzo del programa, y no ha podido aguantar más para contarlo. Sánchez se ha comprometido a desvelar el lunes 4 de abril las circunstancias a las que ha llegado para quedarse embarazada del exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Por su parte, Isaac Torres en una historia de Instagram comentó cómo se sintió por la noticia, que fue rápida e inesperada: "Creo que no era el momento, pero la verdad es que es una buena noticia. Al final, un hijo solo trae cosas buenas, creo, siempre lo he dicho. Yo creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer cargo yo de eso. Esperemos que vaya todo bien, para delante y que se cuide mucho ella", explicó Torres.

¡Las caras Juan, las caras!

Después de que la Lucía Sánchez soltara el bombazo momentos antes de que se acabara el programa, todos se quedaron sin palabras. Nadie entendía nada, y es que las caras del resto de concursantes fueron un poema, a pesar de que la concursante se ha ofrecido a explicar todo. ¿Cómo evolucionará esta historia? ¿Y quién ocupará el lugar de Sánchez?