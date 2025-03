Por Pablo Fernández Pérez | |

El capítulo número 16 de 'La isla de las tentaciones' ha supuesto un reencuentro entre las parejas protagonistas de la octava edición. En este episodio, llamado 'Tres meses después', se actualizaba sobre la vida sentimental de los participantes del reality. Una de esas parejas era la de Anita y Montoya, los cuales se volvían a ver las caras para contar todo lo que había sucedido desde que acabó el formato de Telecinco. Incluso, hacían su aparición Manuel y Gabriela para incrementar la tensión.

Desde el principio, los reproches eran constantes entre la catalana y el andaluz. Ambos contaban que se habían vuelto a ver desde que acabó el reality y Montoya reconocía en que había intentado volver con ella en dos ocasiones. De pronto, Manuel irrumpía en el plató por sorpresa y la reacción del sevillano al ver el vestuario del tentador era decir: "Freddie Mercury, loco". "Vengo vestido para la ocasión. Los torreros profesionales nos vestimos cuando hay que vestirse (...) Es la hora de darle el estoque final", decía Manuel, a lo que Montoya contestaba: "¿Sí? Pero no me destelles con esos dientes, tranquilo. Me estás deslumbrando", haciendo alusión al blanqueamiento dental del gaditano.

Manuel en 'La isla de las tentaciones'

Reprochándose entre sí, Manuel reveló lo siguiente: "Yo me vengo a Madrid y ella me dijo que nos podíamos ver. Pasamos la noche juntos en un apartamento y por la mañana ella se fue a Barcelona (...) Anita me dijo que me quedase con ella en Barcelona". Esto provocaba una brutal reacción en Montoya, quien aseguraba que Anita lo había estado mareando con Manuel: "Ahora lo estoy entendiendo todo (...) no te olvidaba. Y por eso, cuando yo me fui, volvió contigo. Y después conmigo". Además, al ver que Anita intentaba defenderse, gritaba: "¡Defiéndelo una vez más, yo me voy de aquí!".

La enajenación de Montoya

El sevillano abandonaba el plató completamente indignado y gritando: "Me dais vergüenza, titi. ¡Lamentable! ¡Esto es una mentira! ¡Esto es vergonzoso! ¿Estas son las respuestas que me querías tú dar?". Montoya, al ver que Anita no salía en su búsqueda, exclamaba: "Y encima lo sigue defendiendo. Ahí se queda. ¡Ahí ves lo que te importo! ¡Ahí ves lo que te importo y lo que quieres conseguir! ¡Quédate ahí! (...) ¡El amor de tu vida era yo!". Esta primera parte del reencuentro deja las expectativas bien altas para la segunda.