La primera gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', celebrada el martes 11 de marzo, estuvo marcada por un temporal que obligó a adaptar la escaleta a las circunstancias. Tras verse obligados a evacuar a los concursantes en pleno directo, la organización dedicó parte de su gala a Anita Williams y Manuel González que, al quedarse sin su salto desde el helicóptero, recordaron su reencuentro tras 'La isla de las tentaciones 8', emitido el día anterior pero grabado en enero, momento en el que la catalana desveló lo ocurrido después y en qué punto estaba su relación tanto con el extentador como con José Carlos Montoya.

Durante la conexión con Carlos Sobera, Anita reconoció tener "muchísimas" sensaciones por el reencuentro tres meses después de 'La isla de las tentaciones': "Me pillaron en un momento en el que estaba baja a nivel de todo, no estaba fuerte y, si lo hubiera estado, hubieran cambiado muchísimas cosas, porque me quedé con ganas de decir mucho". "Lo que más me dolió es ver a un Montoya que días antes era de otra forma y fue en contra de mí. También la falsedad y las mentiras de Manuel", añadió la catalana, quien señaló que le habría dicho al extentador "que no quería seguir viéndolo porque seguía enamorada de Montoya", pero este "dijo que en ningún momento había estado enamorada" del sevillano.

Anita revive el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 8' antes de debutar en 'Supervivientes 2025'

Tras repasar el reencuentro, Anita relató que, "nada más salir, hablé con Montoya, pasamos la noche juntos" y el sevillano "me dijo que no se había ido conmigo por su imagen, que lo tenía que entender". "Estábamos muy bien toda la semana y el lunes otra vez a estar muy mal. Creo que no se le olvida todo lo que ha pasado y nos hacemos daño mutuamente", valoró la catalana, para quien la emisión del reality "ha sido bastante dura, la mayoría de programas no los he visto y él no lo respetaba, cada lunes y miércoles me mandaba mensajes por lo que había hecho". "Ya estoy en otra onda. La gente me ha juzgado muchísimo por ser la primera que ha caído en la tentación y porque Montoya ha caído demasiado bien", opinó Anita.

"Sigo enamorada de Montoya"

La catalana también desveló que, con Manuel, "lo bloqueé de todo, no quiero saber nada de él" y aclaró su situación con Montoya: "A día de hoy no estamos juntos. Es verdad que después del reencuentro hemos mantenido el contacto, tanto bueno como malo. Creo que nos queremos muchísimo, pero no es sano". "Si bastante tenía con los haters, él tampoco se ha quedado corto. Además, la opinión de España como que no me importa, pero la de alguien a quien quiero, me duele muchísimo", confesó la futura superviviente. Asimismo, Anita relató que, con Montoya, "hace como tres semanas pasamos la noche juntos y luego han sido todo reproches hasta hace una semana, cuando cogió el avión para venir a Honduras. Tuvimos la última conversación más tirando para mal que para bien".

A pesar de todo, la catalana esperaba que, al coincidir en 'Supervivientes' con el sevillano, hubiera "un trato cordial, tampoco vengo con nada pensado". "Prefiero que fluya todo y a ver qué pasa. Creo que es algo impredecible", añadió Anita, tras lo cual aseguró que "el perdón ya se lo he pedido de todas las formas posibles para que entienda que me arrepiento todos los días, pero es algo que no quiere entender". Para rematar, la futura superviviente admitió seguir enamorada de Montoya: "He venido a sobrevivir, a retarme. No vengo pensando en el amor, más bien lo doy un poco por imposible. Eso no significa que no siga enamorada, porque yo le quiero muchísimo".