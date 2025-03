Gorka ('Supervivientes 2024') tacha a Montoya de "mentiroso compulsivo" y que "vendería a su abuela por fama"

Por Redacción | |

'Supervivientes 2025' ha arrancado ya y está siendo el fenómeno que cabía esperar. Tanto las audiencias como el debate social demuestran que el público tenía ganas del regreso de este reality de supervivencia y el equipo está creando unas tramas más que interesantes. Uno de los temas clave del primer 'Conexión Honduras' de la edición era la llegada de Montoya y su salto en helicóptero, y, por supuesto, fue muy comentado en redes sociales.

Uno de los que estuvo escribiendo en la red social sobre el reality fue Gorka Ibarguren de 'Supervivientes 2024', quien comentaba lo siguiente: "El único con el que me siento identificado y, por lo tanto, mi favorito, es Borja". Eso sí, no se quedaba aquí el texto y aprovechaba para lanzar una pullita a los contenidos: "De todos modos empezaré a verlo a partir del mes y medio cuando el programa no se centre en los ronquidos de Terelu y empiece realmente la supervivencia".

Gorka y Montoya, en sus respectivas ediciones de 'Supervivientes'

Y ya que estaba viéndolo, otro usuario vio la oportunidad de preguntar si apoyará a Montoya. Cabe recordar que este y Gorka compartieron experiencia en 'El conquistador', no solo en el reality, sino también el equipo de los Yocahu, los rojos. Sin embargo, la respuesta del superviviente del año pasado ha servido para hacerle un repaso que no le ha dejado muy bien.

"Hay líneas que no se pueden cruzar"

Aunque empieza asegurando que no tiene nada en contra de Montoya y que simplemente no comparte ni su filosofía de vida ni su manera de hacer las cosas, remarca que para él "no todo vale en esto de ganar dinero". Dicho esto, se pone un poco más serio para decir: "Hay líneas que no se pueden cruzar y este vendería a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso compulsivo".