Marc Calderó corta tajante el discurso antivacunas de un abogado: "No lo voy a permitir"

Durante la mañana del 5 de enero de 2022, 'Ya es mediodía' comenzaba su emisión con una noticia de última hora: Cristina, la madre acusada por su expareja de secuestrar a sus dos hijos en común desde el 16 de noviembre de 2021 para evitar que su padre los vacunase, se había entregado en los juzgados de Sevilla junto a Diego y Hugo, los pequeños de 12 y 14 años. A raíz de lo ocurrido, el formato producido por Unicorn Content conectó en directo con Borja Gómez, el abogado de la madre de los niños.

Marc Calderó y Borja Gómez

Tras explicar lo ocurrido y escuchar a Gómez, Marc Calderó daba paso a su compañeros Carlos Cuesta para que este le realizase una pregunta que iba a desencadenar todo lo ocurrido. "Le querría preguntar cuál es la causa justificada. Me resulta bastante difícil de creer que un niño esté de maravilla cuando está secuestrado. Si están sustraídos del padre, están bajo secuestro. ¿Cuál es la causa que justifica una sustracción de niños?", cuestionaba el colaborador.

"Evitar que sean inoculados con unas vacunas que tiene óxido de grafeno y están causando miocarditis y enfermando...", contestaba el abogado, siendo inmediatamente interrumpido por el presentador, quien no daba crédito a las palabras que estaba escuchando. "Perdón, donde no quiero entrar es en el debate de las vacunas, ya se lo digo, abogado. Le agradezco que esté en directo pero no quiero entrar en si las vacunas son buenas o malas, porque la ciencia lo ha demostrado", añadía Calderó.

Al cerrar la conexión

"No vamos a permitir que se hagan propaganda en contra de las vacunas", aseguraba el presentador que ha ocupado la silla de Sonsoles Ónega en las vacaciones navideñas en cuanto la videollamada con Borja Gómez se terminó, provocando el aplauso del público de 'Ya es mediodía' y dejando claro que no iban a dar voz a personas que propagan un mensaje tan peligroso.