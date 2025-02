Marc Giró ironiza con su despido en 'Late Xou': "¿Mi cabeza depende de una llamada de Moncloa?"

Por Beatriz Prieto | |

La noche del martes 18 de febrero, 'Late Xou' arrancó con el tradicional monólogo de Marc Giró que, en esta ocasión, lo dedicó a hablar sobre su hipotético despido con la llegada de un gobierno de derechas. Un discurso que se producía a raíz de un artículo sobre su programa y que concluía con el presentador en una guillotina.

Marc Giró hace mención a su posible despido en su monólogo inicial del 'Late Xou'

"A pesar de que creo que al autor del artículo le ha gustado,", declaró Giró, al hablar del artículo en cuestión, donde se apuntaba a que él mismo ", algo que ocurrirá en algún momento". "Yo me he quedado pasmado porque ni que ahora en la Moncloa estuviera instalado Pablo Iglesias, el fundador del PSOE", confesó el barcelonés.

"Entiendo que comparándolo a Donald Trump, por hacer una elipsis, el actual Gobierno parezca totalmente de izquierdas, pero si lo comparamos con otros políticos históricos (...) diría que a este Gobierno todavía le queda mucha margen de actuación, precisamente, a su izquierda. Pero mucho, mucho", opinó el presentador. Tanto era así, que a ojos de Giró, "si fuera votante de derechas, estaría ahora mismo bastante tranquilo". "Además, no dejo de leer en los periódicos que, ahora mismo, España es el motor de Europa. Es decir, que España va bien. Más de derechas que esto, ¿qué puede haber?", planteó el barcelonés.

"¿Son más de izquierdas que yo?"

"Y luego, otra cosa: ¿tanto dar la lata con las audiencias y ahora resulta que mi cabeza depende de una llamada de Moncloa? No me jodas. ¿En serio que esto está pasando en España? No doy crédito", soltaba además Giró. El presentador era entonces sorprendido con la entrada de una guillotina, junto a la actriz Judit Martin en el papel de verdugo: "Sea tan amable de poner la cabecita en el agujero, que me han llamado de la Moncloa para decapitarle". "¿Pero ya ha llegado la derecha a la Moncloa? ¿Tan rápido?", preguntaba un anonadado Giró.

"Según este informe que acaba de legar, acaba usted de citar a Pablo Iglesias y comprenderá que esto no ha sentado nada bien, o sea que vamos a cortarle la cabeza cuanto antes, mejor", declaró la recién llegada. Tras situar la cabeza en la guillotina, Giró quiso saber "a quién van a poner en mi lugar", ante lo que la verdugo apuntó a "Andreu Buenafuente, a José Mota, a Belén Esteban y María Patiño... yo qué se, a mí que me cuenta. Será por muñecos". "Pero estos cuatro que usted me cita, ¿de verdad que son más de izquierdas que yo? Y otra cosa, ¿qué hay de mi última gracia?", cuestionó Giró, quien remató su monólogo pidiendo "presentar por última vez este programa".