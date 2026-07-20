Por Fidel Conejero |

María Casado pone fin a su etapa al frente de 'Informativos Telecinco'. La periodista ha comunicado este lunes, a través de sus redes sociales, que deja de presentar la edición del fin de semana de los servicios informativos de Telecinco tras dos años al frente del espacio. La presentadora ha explicado que la decisión responde exclusivamente a motivos personales y a la dificultad para compaginar su vida entre Málaga y Madrid.

La comunicadora ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que hace balance de esta etapa profesional y agradece tanto a Mediaset España como a sus compañeros la oportunidad que le brindaron desde su llegada al grupo. No obstante, deja claro que no considera este adiós como definitivo y confía en volver a colaborar con la compañía en un futuro próximo.

Una pausa tras dos años en Mediaset

"Hace dos años que empecé una aventura maravillosa en Informativos Telecinco. Siento Mediaset como mi casa y a mi equipo del fin de semana como familia", comienza escribiendo Casado. A continuación, desvela el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión: "Por motivos personales, por la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid, he decidido tomarme un respiro".

Pese a abandonar su puesto al frente de los informativos del fin de semana, la presentadora. "Espero que solo sea unay podamos", afirma en el mismo comunicado. Además, dedica unas palabras de agradecimiento al grupo audiovisual: "y ponerme frente a vosotros semana tras semana. Ha sido. Gracias y espero que nos veamos pronto...".

Gracias @mediasetcom por estos dos años inolvidables. Sois casa. Sois familia... Os quiero mucho 🤍 pic.twitter.com/9Wel46z72O — María Casado (@MariaCasado_TV) July 20, 2026

La incorporación de María Casado a Mediaset España se produjo en septiembre de 2024, cuando fue elegida para asumir la presentación de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' junto a David Cantero, sustituyendo a José Ribagorda tras más de diecisiete años al frente de esa edición. Su fichaje formó parte de la renovación emprendida por el grupo en sus servicios informativos y supuso el regreso de Casado a la primera línea televisiva tras su paso por RTVE.

Antes de desembarcar en Telecinco, Casado desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en la corporación pública. Allí presentó durante años el 'Telediario', además de formatos como 'La mañana', y llegó a ocupar la presidencia de la Academia de Televisión entre 2018 y 2020. Tras abandonar RTVE, continuó vinculada a la cadena pública con el programa de entrevistas 'Las tres puertas', emitido en La 2 y producido junto con Antonio Banderas.

Por el momento, Mediaset España no ha anunciado quién ocupará el puesto de María Casado al frente de la edición de fin de semana de 'Informativos Telecinco'. Tampoco la periodista ha desvelado cuáles serán sus próximos pasos profesionales, aunque su mensaje deja entrever que confía en volver a trabajar con el grupo una vez pueda resolver las circunstancias personales que la han llevado a hacer este alto en el camino.