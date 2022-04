La presencia de Marta Riesco en los platós de Mediaset España comenzó a crecer de manera exponencial desde que se diese a conocer su relación con el denominado como "Penas" desde el vespertino de La Fábrica de la Tele. Sin embargo, la periodista ha estallado y no ha dudado en denunciar la violencia mediática que ejerce 'Sálvame' sobre ella, llegando incluso a compararse con Rocío Carrasco.

'Sálvame naranja'

La reportera de 'El programa de Ana Rosa' se puso frente a la cámara del móvil para relatar el "difícil" día al que se había enfrentado: "Desde hace cinco meses, llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa 'Sálvame'", comenzó aseverando. De hecho, es más que visible como sus lágrimas habían borrado parte del maquillaje.

Con voz firme, Riesco siguió enumerando todo lo que el vespertino de Telecinco ha hecho, supuestamente, con el único objetivo de hacer mofa y escarnio: "Tuve que coger una baja médica. [...] Han sacado todo lo que podían sacar de mí desde que tenía dieciocho años y la suerte que tengo es que nunca he hecho nada malo a nadie", continuó exponiendo. Asimismo, criticó que se utilizase "No tengas miedo" como himno para "ridiculizar", "reírse" y "hacer daño" cada vez que se habla de ella.

Por otro lado, vio conveniente poner sobre la mesa que "las bromas han pasado unos límites muy graves", mencionando directamente a Jorge Javier Vázquez por los comentarios sobre su ojo: "¿Cómo es ese ojo caído?", decía desde el plató de 'Sálvame'. El humor tiene un límite y, muy posiblemente, uno de ellos tiene que ver con las faltas de respeto y las mofas constantes.

El origen de todo

Muchos recordamos ese momento en el que Marta Riesco aseguró no querer ser un personaje público, aunque sus comportamientos demostrasen lo contrario: "El día que hablé fue porque se dijo en mi programa que debía bajar y dar una serie de explicaciones", comunicó. Segundos después, llevándose la mano al cuello, prosiguió narrando que ella quería continuar con su vida: "A partir de ese día, fue imposible porque me machacaron", matizó.

"Me resulta gracioso como dicen que me siento cómoda en este papel de personaje", seguía explicando. En este contexto, cabe recordar que Marta nos contó aquí en FormulaTV que, tristemente, los medios sí que le habían convertido en alguien público. Riesco continuaba frente a la cámara de su móvil, para comenzar con la parte más dura de su relato: "Lo único que les he hecho a esas personas que están ahí es haberme enamorado de alguien que ellos han considerado que ha cometido un delito, aunque la Justicia no lo ve así".

La misma situación que Rocío Carrasco

A lo largo de su exposición por Instagram, la periodista llegó a advertir grandes similitudes entre su caso y el de Rocío Carrasco: "¡Cómo es posible que lo mismo que se ha denunciado sobre la violencia mediática...!", expuso, en clara referencia a la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. De esta manera, recalcó que hubo colaboradores que "llegaron a llorar" mientras pedían perdón y que se habían convertido en "abanderados del feminismo".

"¡Qué se está haciendo conmigo en la cadena en la que trabajo! [...] ¿Yo qué he hecho en esta vida para que me estéis haciendo esto?", siguió narrando, con un tono de voz que vislumbraba indignación e incomprensión. Posiblemente, la pareja de Marta Riesco no merezca más minutos en televisión tras todas las pruebas que salieron a la luz durante la docuserie, pero la reportera no es para nada responsable de aquella situación.

Antes de despedirse, pidió clemencia a sus compañeros de cadena para que reflexionasen y cesases en este tipo de prácticas. De hecho, llegó a hacer una acusación de órdago y que preocupa sobremanera: "Los únicos responsables de que no me quiera levantar algún día de la cama también vais a ser vosotros". Estas palabras vuelven a poner sobre la mesa la importancia de ser justos y equilibrados con el trato hacia ciertos personajes.