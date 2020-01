'Marianne': Netflix cierra las puertas a una segunda temporada

Netflix ha sorprendido con una de sus noticias más inesperadas, la cancelación de 'Marianne'. La ficción francesa se había ganado tanto las buenas palabras de la crítica como del público por lo que una renovación para una segunda temporada parecía el paso lógico de la plataforma. Sin embargo, parece que eso no será así, tal y como han anunciado con la apertura de sus oficinas de París.

Victoire Du Bois, en 'Marianne'

Samuel Bodín, su creador, también lo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram. "No habrá una segunda temporada para 'Marianne'. Nos lamentamos y estamos muy apenados con ello, pero nos encontraremos en proyectos futuros", escribía el autor en una imagen del famoso buzón de la señora Daugeron. Ni él ni la plataforma han querido dar detalles de los motivos que radican en este fin de las aventuras de Emma Larsimon (Victoire Du Bois).

La noticia no ha sido muy bien recibida por los fans de la serie, que no comprenden cómo no han querido continuar con una ficción que dejaba un final abierto. Además, había sido alabada por nombres tan ilustres en el género del terror como Stephen King, que recomendó 'Marianne' para aquellos "enfermos a los que les gusta asustarse". Por otra parte, en sitios como Rotten Tomatoes está evaluada con un 93%, cifras que alimentan la incomprensión del público.

Si aún no has visto 'Marianne'

'Marianne' nos narra el drama, con sus puntos de comedia, de Emma Larsimon, una joven que parece maldecida con la persecución de una terrible bruja. Para poder apaciguarla, se inventa las aventuras de Lizzie Lark, la protagonista de sus libros, que la transforman en una escritora de éxito. Sin embargo, al terminar la saga literaria todo vuelve a comenzar y comienza a ser consciente de que todo lo que ha escrito sobre 'Marianne' es real. Para poder acabar con ella de una vez por todas, deberá regresar a su pueblo natal, Elden, aquel del que se alejó para poder proteger a sus seres queridos, quienes quedarán expuestos a las maldades de este ser diabólico.