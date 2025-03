Marieta Díaz, ganadora de 'GH Dúo 3' tras vencer en el duelo final con Maica Benedicto

Por Beatriz Prieto | |

'GH Dúo 3' alcanzó su gran final el martes 4 de marzo en Telecinco, con Maica Benedicto, Marieta Díaz, Óscar Landa y Sergio Aguilera como los protagonistas de la noche y últimos habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra. Cuatro nombres que se sometieron a una votación que dejó a Sergio en cuarto puesto al arrancar la gala y le puso punto final coronando a Marieta como ganadora de la edición y entregando el maletín con los 50.000 euros de premio.

, lo que evidenciaba que uno de los finalistas quedaba descolgado de la carrera hacia la victoria. En esta comenzó a destacar el dueño del tercer porcentaje, que subió a un 29,1%, reduciendo las cifras de los dos primeros, mientras. "Al final me lo esperaba, esta gente viene de ' Gran Hermano 19 ', arrastran mucho, Marieta es muy fuerte y yo quizás era la persona más anónima.", declaró el cuarto clasificado.

Asimismo, el gaditano aseguró que "yo ya he ganado, esto es un regalo, un sueño y muchas gracias a España" y pidió el voto para Marieta. Más escueto fue el tercer clasificado, que resultó ser Óscar, quien a causa de la emoción se limitó a dar las gracias y pedir apoyo para Maica: el vasco se cayó de la carrera hacia la victoria con un 30,1% de los votos, frente al 33,3% y el 36,6% de sus compañeras. "Me visualizaba con Óscar en la final en plató, no me lo esperaba", confesaba Maica, antes de separarse de quien fuera su compañero en 'Gran hermano 19' que, al igual que Sergio, se despidió a solas del Súper y de la casa en la que había vivido medio año, salvando el parón de navidad.

Óscar se convierte en el tercer finalista de GH DÚO ????#GHFinal #GH4M pic.twitter.com/39eofRjFNU — Gran Hermano (@ghoficial) March 4, 2025

Dos finalistas muy agradecidas

La marcha de Óscar arrancó el duelo final por la victoria entre Maica y Marieta, que arrancó en un 48,1% y un 51,9%. La segunda cedió entonces el privilegio de ser la última en abandonar la casa a su compañera, al haber pasado en ella más tiempo, tras lo cual la organización cerró las instalaciones y recibió a los dos primeros finalistas en el plató antes de la llegada de sus compañeras. Ambas tuvieron entonces la ocasión de revivir algunos de sus momentos favoritos de la experiencia, al igual que lanzaron sus alegatos, empezando por Marieta: "Espero que me votéis, porque es un sueño haber llegado hasta aquí. Es verdad que no creía en mí misma y salgo de aquí empoderadísima, creyendo en mí misma".

La audiencia ha decidido que la ganadora de GH DÚO sea MARIETA ????#GHFinal #GH4M pic.twitter.com/7h4REm9k7s — Gran Hermano (@ghoficial) March 5, 2025

"Yo quiero que me votéis porque me he abierto en canal con mis defectos y mis virtudes. He superado la negatividad con la que venía del anterior concurso, he logrado creer en mí y quiero ganar para demostrar que soy el ejemplo de que el que la sigue, la consigue", defendió Maica, quien finalmente se quedó en el segundo puesto cuando Carlos Sobera proclamó ganadora a Marieta, al haber acumulado el 51,6% de los votos a su favor. "¡Es la primera vez que gano algo en mi vida, es muy fuerte! Muchísimas gracias a toda la gente que me ha votado y ha creído en mí", dedicó la ganadora, mientras que la subcampeona cerró la gala manifestando el mismo agradecimiento hacia quienes la habían apoyado.