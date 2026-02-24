Programa relacionado
Mario Vaquerizo se sentó el lunes 23 de febrero en 'Y ahora, Sonsoles' y habló de todo y de todos. El cantante de las Nancys Rubias se mostró fiel a su estilo, respondiendo a Sonsoles Ónega con ironía, sarcasmo y sinceridad. Durante la entrevista, el televisivo habló sin tapujos sobre las críticas que marcaron el inicio de su relación con Alaska, insinuando que era un matrimonio de conveniencia o cuestionando su orientación sexual.
"A quien están infravalorando es a mi mujer. ¿Qué es, una muñeca? ¿Nos hacemos trenzas?", sentenció Vaquerizo tras asegurar que a él no le afectan esas habladurías y que en un principio le llegaron a hacer gracia. "Yo mismo juego a decir que soy maricón porque tengo una actitud muy maricona ante la vida. Yo creo que tengo dos amigos heterosexuales", dijo el cantante.
"Tengo una forma muy mariquita de mostrarme porque el mariquita tampoco tiene que ser femenino. Hay muchos chicos homosexuales que no tienen pluma. Yo tengo mucha pluma y la pluma no es patrimonio exclusivo del gay", se defendió Mario Vaquerizo. Además, el televisivo aseguró que no podría haber mantenido una "obra de teatro" durante los 25 años de matrimonio con Alaska. "Prefiero que me digan maricón a que me digan fascista, intolerante, hijo de puta o maltratador", zanjó Vaquerizo.
La educación de sus padres
Además, el televisivo se mostró muy agradecido con sus progenitores por la educación que le brindaron. "Yo he tenido la suerte de que en mi casa me han educado muy bien. Pero llegó un momento en la vida en la que también tuve que educarlos a ellos. Educar a los padres es un reflejo de la buena educación que hemos tenido gracias a ellos", confesó Vaquerizo.