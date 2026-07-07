Marta Nebot se despide de 'En Boca de Todos': "Han decidido prescindir de mis palabras"

Por Fidel Conejero |

Marta Nebot no continuará formando parte de 'En boca de todos'. La periodista ha sido la encargada de comunicar su salida del programa de Cuatro presentado por Nacho Abad a través de un mensaje publicado en su cuenta de X (Twitter), donde ha confirmado que el espacio ha decidido prescindir de su colaboración tras varias temporadas como una de sus tertulianas habituales.

"'En boca de todos', el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo", escribió Nebot junto a una imagen de un emoticono con la boca tachada. Un mensaje que rápidamente provocó numerosas reacciones tanto de compañeros como de espectadores.

Poco después, la periodista amplió su reflexión respondiendo a un usuario que le sugería que no merecía la pena participar en ese tipo de programas. "Te equivocas. Lo ve mucha gente. Su audiencia no ha parado de subir hasta el verano. Y siempre he pensado que hay que saber defender lo que uno cree en todas las plazas. Por eso lo lamento. Se ve que no he podido. Una pena. Seguiré haciéndolo donde pueda. Gracias por los apoyos!!", afirmó.

Tómatelo como un halago. Dice mucho de ti. https://t.co/cT54nHFuFi — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 7, 2026

Nebot deja entrever diferencias con la línea del programa

Aunque Marta Nebot no explica expresamente las razones de su salida, sus mensajes dejan entrever que atribuye la decisión a discrepancias con la línea editorial del espacio o a la dificultad de defender sus posiciones dentro del programa. Sin embargo, ni Mediaset España ni el equipo de 'En boca de todos' se han pronunciado por el momento sobre los motivos de su marcha, por lo que no existe una explicación oficial acerca de la decisión.

Entre las numerosas respuestas recibidas destacó la del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien quiso mostrar públicamente su apoyo a la periodista con un escueto mensaje: "Tómatelo como un halago. Dice mucho de ti". Nebot agradeció el gesto, mientras que otro de sus compañeros de tertulia, Ramón Espinar, también le dedicó unas palabras de ánimo a través de la misma red social.

La salida de Marta Nebot supone un nuevo cambio en la mesa de colaboradores del magacín matinal de Cuatro, que en los últimos meses había experimentado una evolución positiva en audiencias, superando considerablemente la media de la cadena. La propia periodista quiso destacar ese crecimiento en su despedida, lamentando no haber podido seguir defendiendo sus ideas en un programa que, según recordó, "lo ve mucha gente".