La relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores está acaparando todas las miradas. El andaluz no acudiría a dormir a casa de su pareja cuando visita Madrid y esto ha generado todo tipo de dudas sobre el rumbo de la relación. Sin embargo, parece que hay alguien que se alegra de que no compartan habitación y esa es la madre de la periodista, que no termina de ver con buenos ojos a su novio.

Kiko Hernández pregunta a Marta Riesco sobre su relación con Antonio David

Kiko Hernández abordó a la madrileña por los pasillos de Mediaset para preguntarle por su noviazgo con el padre de Rocío Flores. El colaborador no contaba con que una llamada telefónica de la madre de Riesco iba a interrumpir esta conversación. Eso sí, Hernández no dudó en aprovechar el momento para preguntarle por su opinión sobre Antonio David. "Maria Jesús, ¿a ti te gusta como yerno Antonio David?", preguntaba. Y la matriarca fue rotundamente clara y contundente con un "no" tajante.

Ante este rechazo, la periodista apartaba el móvil y decía nerviosa a Hernández: "Es que no te ha escuchado bien". Pero el colaborador lo tenía claro: "Tu madre ha dicho que no le gusta el penas (como llaman a Flores) y, ahora, ¿qué hacemos? Hay que buscarse otro churri", decía entre risas el colaborador. La reportera se negó a dar más declaraciones, aunque dejándole claro al de 'Sálvame' que, al final, "la familia siempre está con quien tú eliges".

El dardo de María Patiño a Riesco

María Patiño no confía en Marta Riesco y eso es un hecho. La presentadora pidió a la periodista que "deje de mentir" sobre su relación con Antonio David. Pero además, la gallega critica el afán de protagonismo de la de 'El programa de Ana Rosa'. "Las ansias de popularidad de Marta son muy evidentes", criticaba Patiño, a la vez que le reprochaba que "no se puede estar en todos los sitios". "Yo creo que está tan desfigurada Marta Riesco... Que yo ya no sé si está la reportera, el personaje, la novia, la amiga...", sentenciaba la presentadora.