'Ya son las ocho' recibió la tarde del miércoles 9 de marzo a Marta Riesco, quien acudía para responder a todo lo que se había comentado sobre ella en los últimos días, un día después de conectar con el programa de Sonsoles Ónega por videollamada. Una visita que arrancó con la madrileña dándolo todo al ritmo de la canción "No tengas miedo".

Marta Riesco baila al ritmo de "No tengas miedo" en 'Ya son las ocho'

'Ya son las ocho' comenzó su emisión con dos bailarines frente a un pantallón en el que se veía a la propia Riesco, con la palabra "Freshvisión", mientras sonaba el estribillo de la canción con la que la madrileña intentó representar a España en Eurovisión 2010, junto a otras cuatro mujeres, como parte del grupo I-Legal. No obstante, por entonces no logró pasar la primera fase en un año en el que Daniel Diges fue el elegido para acudir al certamen europeo con "Algo pequeñito": de hecho, el grupo ni siquiera alcanzó los 2000 votos en la web donde se podía votar a los distintos candidatos. No obstante, la mayor presencia de la periodista en los medios desde que se diera a conocer su relación con Antonio David Flores, parece haber dejado atrás la falta de popularidad de la canción.

Al iniciar su intervención en el programa de Telecinco, la madrileña incluso se prestó a la broma de hacer su aparición desde el baño de Mediaset, un día después de que respondiera a las críticas de algunos de sus compañeros por el tiempo que se pasaría ahí metida. "Este es el camerino que me merecía. Tiene hasta silla, que como dicen que provoco colas, pues la gente ya se puede sentar a esperar que yo me arregle", bromeó Riesco, en un baño decorado con fotografías, incluida una de Flores con un marco de corazón, y un reloj que marcaba las cinco, por su insistencia el hecho de que se levantara a las cinco de la mañana para trabajar. "Me queréis fastidiar el día, ¿no?", planteaba la invitada, con humor.

"Habéis cumplido dos de mis sueños"

Antes de recibir a la madrileña en plató, el programa emitió un vídeo en el que hablaba sobre su canción e incluso se mostraba la opinión de Chanel Terrero, representante de España en Eurovisión 2022, sobre ella. "Me encanta. Una girl band... no tendrían que pasar de moda nunca", valoró la artista, dejándose llevar por el ritmo. Concluido el vídeo, Riesco hacía su aparición mientras sonaba "No tengas miedo" y se animaba a bailar y hacer playback junto a los bailarines, con ventilador incluido. "Habéis cumplido dos de mis sueños: primero, el camerino y, segundo, bailar mi canción", reconoció la periodista, tras lo cual aseguró que "artista soy" y mostró su agradecimiento hacia Chanel. "Cuando me despierto, recibo mensajes de otros que están en Chueca bailando mi canción y me mandan los vídeos", desveló además Riesco, entusiasmada.